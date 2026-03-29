В 2024 году после очень удачных выступлений в Лиге чемпионов уроженец Берестина был близок к тому, чтобы сменить Ла Лигу на АПЛ. Однако переход так и не состоялся, пишет AS.

Смотрите также Вратарь из Харьковщины сделал то, что не удавалось никому в истории Украины

Какие клубы АПЛ приглашали Лунина?

По информации испанских журналистов, два года назад к Лунину было приковано внимание ряда английских команд. Наиболее активными в переговорах по приглашению украинца были Челси и Арсенал, которые хотели усилить вратарскую позицию.

Это был звездный час Лунина, когда при отсутствии травмированного Тибо Куртуа наш соотечественник наконец получил возможность быть основным в команде и стал одним из главных творцов успеха Реала в Лиге чемпионов, частности в дуэли с Манчестер Сити.

Поэтому вратарь рассматривал предложения, которые предусматривали гарантированное место первого номера. Зато обе лондонские команды не могли дать Лунину заверения, что он будет играть постоянно. Поэтому до оформления трансфера дело так и не дошло.

Какой контракт Лунин имеет с Реалом?

Отсутствие гарантий игрового времени заставило Лунина больше думать о финансовом обеспечении семьи и стабильности. Поэтому после сорванных переговоров Реал убедил украинца подписать новое долгосрочное соглашение.

Действующий контракт предусматривает завершение в 2030 году. Лунин имеет договоренность с руководством, что в случае желания уйти клуб не будет создавать препятствия при условии хорошей денежной компенсации.

Как Лунин выступает за Реал в этом сезоне?