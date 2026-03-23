Украинский голкипер получил повязку от Винисиуса Жуниора на 87-й минуте матча против Атлетико. Этот момент стал символическим признанием его роли и авторитета в раздевалке одного из самых титулованных клубов мира, передает 24 Канал.

Как Лунин стал капитаном Реала?

В мадридском клубе капитан определяется по принципу самого долгого пребывания в первой команде, поэтому повязка досталась именно украинскому вратарю, который находится в структуре Реала с 2018 года.

Официальными капитанами мадридцев до Лунина в этом сезоне были Дани Карвахаль, Федерико Вальверде, Тибо Куртуа и Винисиус Жуниор.

Для Лунина это стало еще одним подтверждением его постепенного роста в статусе – от резервного вратаря до важного игрока, которому доверяют ответственность не только на поле, но и в командной иерархии.

Путь из Харьковщины к вершине европейского футбола

Андрей Лунин родился в городе Красноград на Харьковщине и начал футбольный путь в школе харьковского Металлиста. Впоследствии он заявил о себе в Днепре и Заре, где быстро стал основным вратарем и привлек внимание европейских скаутов.

В 2018 году Реал Мадрид подписал 19-летнего украинца, после чего он прошел несколько аренд в клубах Ла Лиги и Сегунды, набираясь опыта. Со временем Лунин вернулся в Мадрид и стал надежным дублером Тибо Куртуа, а также получал игровую практику в кубковых турнирах и еврокубках.

Кроме клубных успехов, Лунин является чемпионом мира U-20 в составе сборной Украины, где также был признан лучшим вратарем турнира.

Лунин в этом сезоне