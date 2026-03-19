В Мадриде судьбу встречи решил хет-трик Вальверде, тогда как на выезде победу Реалу принес дубль Винисиуса. Однако игра в Манчестере принесла "сливочным" и неутешительные новости, сообщает сайт Реала.
Что случилось с Куртуа?
В ответном матче травму получил основной вратарь мадридцев Тибо Куртуа. В перерыве бельгийцу понадобилась замена, поэтому фанаты клуба ждали обследования футболиста.
В конце концов оно показало неприятный результат для мадридцев. Тибо травмировал квадрицепс бедра на правой ноге, из-за чего будет восстанавливаться длительный срок.
Как сообщает журналистка Аранча Родригес, Куртуа сможет вернуться на поле лишь через шесть недель, то есть в начале мая. Таким образом, в это время основным кипером "бланкос" должен стать украинец Андрей Лунин.
Украинец вышел на замену в матче против Манчестер Сити и не пропустил, оформив три сейва. Теперь Лунин должен сыграть против Баварии в четвертьфинале Лиги чемпионов, а также в матчах Ла Лиги против Атлетико, Мальорки, Жироны, Алавеса и Бетиса.
Как Лунин выступает за Реал?
- Андрей присоединился к Реалу в 2018 году. Мадридцы тогда заплатили около 8 миллионов евро Заре за украинского вратаря.
- Однако в первые сезоны в Мадриде Андрей не играл и отдавался в аренды. Игрок выступал за Леганес, Вальядолид и Овьедо.
- Впервые за Реал Андрей сыграл только в 2021 году, но потом всегда был в статусе запасного кипера. Андрею так и не удалось выиграть конкуренцию у Тибо Куртуа.
- Лунин получает игровую практику или в кубковых соревнованиях, или в случае травмы Куртуа. За это время вратарь наиграл 66 матчей, из которых 23 – насухо.
- В текущем сезоне украинец имеет в своем активе лишь три матча. К слову, летом Андрей может перебраться в АПЛ.