На этом фоне слухи о трансфере Лунина только усилились. В СМИ появилась информация, что вратарь "Королевского клуба" может оказаться в Англии, об этом сообщает 24 канал со ссылкой на El Nacional.

Куда может перейти Лунин?

По информации источника, в трансфере украинского голкипера заинтересован гранд английского футбола – Челси. "Аристократы" видят перспективу в подписании Лунина и готовят переход 26-летнего вратаря летом 2026 года.

В лондонском клубе гарантируют Андрею место в основном составе команды. Кроме того, "синие" предлагают значительно большую зарплатную, чем украинский футболист получает в мадридском Реале.

Зато Лунин принял решение относительно будущего. Он не доволен ролью второго вратаря и планирует сменить клуб – предложение Челси привлекает украинского вратаря.

Напомним, что в субботу 17 января Лунин оказался вне заявки Реала на матч против Леванте в 20-м туре Ла Лиги 2025 – 2026. По данным инсайдера Марио Кортеганы, украинец накануне получил травму – в клубе работают над его возвращением.

Как сложилась карьера Лунина в Реале?