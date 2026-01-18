На цьому тлі чутки про трансфер Луніна тільки посилилися. У ЗМІ з'явилася інформація, що воротар "Королівського клубу" може опинитися в Англії, про це повідомляє 24 канал із посиланням на El Nacional.
Куди може перейти Лунін?
За інформацією джерела, у трансфері українського голкіпера зацікавлений гранд англійського футболу – Челсі. "Аристократи" вбачають перспективу у підписанні Луніна та готують перехід 26-річного воротаря влітку 2026 року.
У лондонському клубі гарантують Андрію місце в основному складі команди. Окрім того, "сині" пропонують значно більшу зарплатну, ніж український футболіст отримує у мадридському Реалі.
Натомість Лунін ухвалив рішення щодо майбутнього. Він не задоволений роллю другого воротаря та планує змінити клуб – пропозиція Челсі приваблює українського воротаря.
Нагадаємо, що у суботу 17 січня Лунін опинився поза заявкою Реала на матч проти Леванте у 20-му турі Ла Ліги 2025 – 2026. За даними інсайдера Маріо Кортегани, українець напередодні зазнав травми – у клубі працюють над його поверненням.
Як склалася кар'єра Луніна у Реалі?
Лунін перейшов у Реал із Зорі за 9 мільйонів євро у 2018 році. Після декількох оренд він зрештою закріпився у "Королівському клубі", але у ролі дублера Тібо Куртуа.
На сьогодні український голкіпер зіграв у складі Реала 65 матчів, у яких пропустив 78 голів. У 22 поєдинках 26-річний воротар зберіг ворота недоторканими.
У сезоні 2025 – 2026 Лунін зіграв лише у трьох матчах за Реал. Українець жодного разу не відстояв "на нуль".
Нагадаємо, що контракт українського голкіпера розрахований до 2030 року. А нещодавно у медіа з'явилася інформація, що також Тоттенхем зацікавився Луніним.