Мова йде про англійський Тоттенхем. "Шпори" розглядають заміни позиції голкіпера, включивши Андрія Луніна у шорт-лист можливих трансферів, пише 24 Канал із посиланням на TeamTalk.
До теми Перес повідомив особисто: Реал ухвалив рішення щодо майбутнього Андрія Луніна
Хто цікавиться Луніним?
У клубі АПЛ не приховують свого враження від хорошої гри ногами та реакції українця. Тоттенхем може скористатись ситуацією браку ігрового часу Андрія у Реалі.
Однак Лунін не є єдиним воротарем, яким цікавляться "шпори". Також клуб АПЛ стежить за Джеймсом Траффордом із МанСіті, Бартом Вербурггеном із Брайтона та зіоном Судзукі з італійської Парми.
Цікаво, що Парма вже намагалась підписати Луніна. Італійський клуб хотів орендувати українського воротаря на другу половину сезону 2025 – 2026. Однак у Реалі заблокували таку оренду від Парми.
Відзначимо, що Лунін хоче піти з мадридського клубу через відсутність ігрової практики. Про це він вже начебто сповістив президента Реала Флорентіно Переса, який готовий відпустити українця за 30 мільйонів євро. Натомість портал Transfermarkt оцінює вартість Луніна у 15 мільйонів євро.
Хто полює за Луніним?
Ще раніше була інформація, що Тоттенхем проявляє інтерес до воротаря з України. Була інформація від DefensaCentral, що "шпори" вже навіть звертались до Реала щодо трансферу Луніна вже взимку 2026 року. Лондонський клуб був готовий заплатити за українського голкіпера приблизно 12 – 15 мільйонів євро. Але "вершкові" побачили у такому ймовірному трансфері великий ризик, адже українець є другим номером команди.
Також Андрієм цікавились міланський Інтер та Мілан. "Россонері" взагалі хотіли схитрити, використавши для можливого трансферу Луку Модріча. Адже досвідчений хорват довго грав із Луніним у Реалі.
Що відомо про статистику Луніна у Реалі?
Від 2018-го року Лунін провів за Реал 63 матчі, у яких пропустив 73 голи та у 22-х іграх зіграв на нуль.
У поточному сезоні 2025 – 2026 Андрій взяв участь лише в одному поєдинку. Дебют у сезоні відбувся у матчі Ліги чемпіонів проти грецького Олімпіакоса (4:3).
Вже є інформація, що Лунін вийде у старті Реала у матчі 1/16 фіналу Кубка Короля проти Талавери 17 грудня.