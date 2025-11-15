На тлі таких розмов забрати Андрія Луніна прагнула італійська Парма. Як повідомляє видання Defensa Central, клуб Серії А виходив на Реал із пропозицією орендувати українського воротаря на другу частину сезону 2025 – 2026, інформує 24 Канал.

Яку пропозицію Реал отримував по Луніну?

Італійський клуб хотів українцем закрити проблемну позицію. Адже Парма терміново шукає голкіпера через травму Зайона Сузукі.

Однак у мадридському колективі заблокували таку можливу оренду українського гравця. Все через те, що Лунін залишається ключовою опцією для Хабі Алонсо у випадку ушкодження першого номера команди Тібо Куртуа.

Цікаво, що у поточному сезоні 2025 – 2026 Лунін ще досі не дебютував за "Королівський клуб". Пармі не вдалось переконати керівництво Реала щодо оренди Андрія, адже президент "вершкових" Флорентіно Перес не планує активно працювати на трансферну ринку взимку.

Що відомо про ситуацію Луніна у Реалі?

Раніше головний тренер Реала запевняв, що Луніну потрібно завжди буде сконцентрованим, адже може отримати шанс у будь-який момент. Ймовірно, свій перший матч у сезоні Андрій отримає вже на початку наступного 2026 року у Кубку Іспанії.

Однак українцю набридло бути без ігрової практики. Видання E-Notícies повідомляло, що Лунін вирішив покинути команду та сповістив про дане рішення президента Реала. Останній був здивований такими словами українського воротаря.

Мадридський клуб готовий продати Луніна за 30 мільйонів євро. А от портал Transfermarkt оцінює вартість гравця у 18 мільйонів євро.

Повідомлялось, що Лунін має мінімальне спілкування із Алонсо та навіть увійшов до списку гравців Реала, у яких є конфлікт із головним тренером "вершкових".

До слова, Лунін від моменту приходу у Реал провів за іспанський гранд 62 матчі (70 пропущених голів і 22 "сухі" поєдинки). Контракт Андрія із "Королівським клубом" розрахований до кінця червня 2030-го.