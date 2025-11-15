На фоне таких разговоров забрать Андрея Лунина стремилась итальянская Парма. Как сообщает издание Defensa Central, клуб Серии А выходил на Реал с предложением арендовать украинского вратаря на вторую часть сезона 2025 – 2026, информирует 24 Канал.

Вот так Детская отмазка: звездный голкипер отказывается ехать в сборную Украины

Какое предложение Реал получал по Лунину?

Итальянский клуб хотел украинцем закрыть проблемную позицию. Ведь Парма срочно ищет голкипера из-за травмы Зайона Сузуки.

Однако в мадридском коллективе заблокировали такую возможную аренду украинского игрока. Все из-за того, что Лунин остается ключевой опцией для Хаби Алонсо в случае повреждения первого номера команды Тибо Куртуа.

Интересно, что в текущем сезоне 2025 – 2026 Лунин до сих пор не дебютировал за "Королевский клуб". Парме не удалось убедить руководство Реала по аренде Андрея, ведь президент "сливочных" Флорентино Перес не планирует активно работать на трансферном рынке зимой.

Что известно о ситуации Лунина в Реале?

Ранее главный тренер Реала уверял, что Лунину нужно всегда будет сконцентрированным, ведь может получить шанс в любой момент. Вероятно, свой первый матч в сезоне Андрей получит уже в начале следующего 2026 года в Кубке Испании.

Однако украинцу надоело быть без игровой практики. Издание E-Notícies сообщало, что Лунин решил покинуть команду и сообщил о данном решении президента Реала. Последний был удивлен такими словами украинского вратаря.

Мадридский клуб готов продать Лунина за 30 миллионов евро. А вот портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.

Сообщалось, что Лунин имеет минимальное общение с Алонсо и даже вошел в список игроков Реала, у которых есть конфликт с главным тренером "сливочных".

К слову, Лунин с момента прихода в Реал провел за испанский гранд 62 матча (70 пропущенных голов и 22 "сухих" поединка). Контракт Андрея с "Королевским клубом" рассчитан до конца июня 2030-го.