Этой плохой ситуацией в карьере Андрея Лунина хотят воспользоваться другие европейские клубы. Сразу два представителя итальянской Серии А заинтересовались украинским вратарем, передает 24 Канал со ссылкой на Defensa Central.

Кто интересуется Луниными?

Речь идет о Милане и Интере. Оба итальянских гранда ищут замену своим голкиперам Майку Меньяну и Янну Зоммеру, которые летом 2026-го с большой вероятностью покинут свои команды.

Такая заинтересованность появилась после крайнего матча Реала против в Лиге чемпионов. Лунин провел свой дебютный поединок в текущем сезоне 2025 – 2026, в котором пропустил три гола от греческого Олимпиакоса. Однако помог команде одержать волевую победу со счетом 3:4.

Интер даже готов выложить за трансфер украинца 10 – 12 миллионов евро и при этом гарантировать Андрею стабильное место в основе.

Интересно, что указанная сумма меньше той, которую хочет получить президент Реала Флорентино Перес. Издание E-Notícies сообщало, что Реал готов отпустить украинца за 30 миллионов евро. Хотя на портале Transfermarkt стоимость футболиста составляет 18 миллионов. Эта сумма уже является более приближенной к той, которую предлагают "нерадзурри".

Кто еще выразил интерес к Лунину?

Ранее была информация об интересе от еще двух клубов. Реал заблокировал трансфер Лунина в итальянскую Парму, которая рассматривала украинца на замену Зайону Сузуки, который получил травму. Все из-за того, что Андрей вроде бы остается ключевой опцией для главного тренера "сливочных" Хаби Алонсо в случае повреждения первого номера команды Тибо Куртуа.

Также украинским вратарем интересовался английский Тоттенхэм.

Что известно о возможном уходе Лунина из Реала?