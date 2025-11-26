Основной голкипер Реала Тибо Куртуа пропустил матч с Олимпиакосом из-за вирусного заболевания желудочно-кишечного тракта. Поэтому главный тренер "сливочных" Хаби Алонсо впервые доверил место в рамке Андрею Лунину, сообщает 24 Канал.

Как сыграли Реал и Олимпиакос в матче Лиги чемпионов?

В отличие от своего партнера по сборной Украины Роман Яремчук остался на скамейке запасных Олимпиакоса, хотя форвард ранее забивал Лунину во время выступлений за Валенсию в Ла Лиге.

Поединок ЛЧ стал настоящим бенефисом нападающего "Галактикос" Килиана Мбаппе. Хотя матч начался не так радужно для подопечных Алонсо.

Уже на 8-й минуте встречи мяч оказался в сетке ворот Лунина. Аль-Кааби и Шикинью оставили в роли статистов защиту "сливочных" после игры в короткий пас. Португалец завершил красивую комбинацию точным ударом.

Футболисты Реала оправились в середине первого тайма. Сначала Мбаппе в окружении двух защитников Олимпиакоса легко пробил мимо голкипера. А через несколько минут французский форвард вывел свою команду вперед.

На этом голевая феерия Мбаппе не завершилась. На 30-й минуте встречи нападающий оформил хет-трик, увеличив преимущество своей команды.

В дебюте второго тайма Олимпиакос вернул интригу. После навесной передачи Тареми пробил по воротам Лунина, заставив украинца второй раз вынимать мяч из сетки.

Однако уже через восемь минут все тот же Мбаппе восстановил комфортное преимущество в два мяча.

Казалось, что футболисты Реала уверенно доведут матч до победы. Однако защита мадридцев в который раз ошиблась за 9 минут до завершения основного времени. Эль-Кааби головой замкнул навесную передачу с левого фланга. В этом моменте защитники Реала были в роли статистов.

В итоге Реал смог удержать победу со счетом 4:3. Андрей Лунин пропустил три мяча в первой игре в сезоне, хотя в нескольких моментах выручил команду. А вот Роман Яремчук так и не дождался своего шанса, просидев весь матч на скамейке запасных.

Олимпиакос – Реал 3:4

Голы: Шикинью, 8, Тареми, 52, Эль-Кааби, 81 – Мбаппе, 22, 24, 29, 60

Видеообзор матча Олимпиакос – Реал

