В этом же сезоне Андрей до сих пор не дебютировал в официальном матче за команду Хаби Алонсо. Однако уже в ближайшие дни это может наконец произойти, сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Реала.

Сыграет ли Лунин?

Уже в среду, 26 ноября, мадридцы сыграют на выезде против Олимпиакоса в рамках 5-го тура Лиги чемпионов. "Бланкос" сообщили, что отчетную игру пропустит Тибо Куртуа.

После медобследования у бельгийца диагностировали вирусное заболевание желудочно-кишечного тракта, а именно – гастроэнтерит. Из-за этого Тибо не полетел с командой в Грецию.

Таким образом, именно Лунин должен стать первой опцией для Алонсо в матче против Олимпиакоса. Игра в Пиреях начнется 25 ноября в 22:00 по киевскому времени.

Справка. В составе Олимпиакоса играет другой футболист сборной Украины Роман Яремчук. В текущем сезоне форвард сыграл лишь 6 матчей из-за травмы, оформив два гола и один ассист.

Отметим, что Реал является одним из лидеров турнирной таблицы Лиги чемпионов. Мадридцы выиграли три из четырех матчей турнира и занимают сейчас 7 место. В Ла лиге "бланкос" удерживают первое место, имеют гандикап в один балл над Барселоной.

Как складывается карьера Лунина в Реале?