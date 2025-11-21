Английский клуб сделал запрос относительно Лунина накануне зимнего трансферного окна. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на DefensaCentral.

Какой клуб хочет подписать Лунина?

По имеющейся информации, Тоттенхэм обратился к Реалу относительно трансфера Лунина уже зимой 2026 года. Лондонский клуб готов заплатить за украинского голкипера приблизительно 12 – 15 миллионов евро.

"Королевский клуб" принял решение относительно Лунина. В Мадриде считают, что продать украинского футболиста зимой рискованно, поскольку он является дублером Куртуа.

Поэтому вратарь "сливочных" и сборной Украины останется в клубе. Возможно, трансфер состоится летом следующего года, если он захочет покинуть команду.

Лунин впервые в сезоне может сыграть за "Королевский клуб" в матче против Эльче – 23 ноября, пишет официальный сайт Реала. Поскольку, Куртуа травмировался в прошлой игре с Райо Вальекано.

Какая ситуация у Лунина в Реале?