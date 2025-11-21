Английский клуб сделал запрос относительно Лунина накануне зимнего трансферного окна. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на DefensaCentral.
Читайте также Не Усик и не Кличко: кто возглавил рейтинг самых популярных украинских спортсменов
Какой клуб хочет подписать Лунина?
По имеющейся информации, Тоттенхэм обратился к Реалу относительно трансфера Лунина уже зимой 2026 года. Лондонский клуб готов заплатить за украинского голкипера приблизительно 12 – 15 миллионов евро.
"Королевский клуб" принял решение относительно Лунина. В Мадриде считают, что продать украинского футболиста зимой рискованно, поскольку он является дублером Куртуа.
Поэтому вратарь "сливочных" и сборной Украины останется в клубе. Возможно, трансфер состоится летом следующего года, если он захочет покинуть команду.
Лунин впервые в сезоне может сыграть за "Королевский клуб" в матче против Эльче – 23 ноября, пишет официальный сайт Реала. Поскольку, Куртуа травмировался в прошлой игре с Райо Вальекано.
Какая ситуация у Лунина в Реале?
Как пишут СМИ, Лунин и ряд футболистов Реала конфликтуют с Хаби Алонсо из-за нехватки игровой практики. Украинский футболист готов покинуть команду.
Недавно Парма сделала предложение "Королевскому клубу" по Лунину. В Мадриде не хотят отдавать дублера Куртуа в аренду.
Украинский голкипер может покинуть Реал, ведь не хочет быть вторым номером в команде. Президент клуба Флорентино Перес заявил, что хотел бы оставить украинца в клубе.