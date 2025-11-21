Англійський клуб зробив запит стосовно Луніна напередодні зимового трансферного вікна. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на DefensaCentral.

Який клуб хоче підписати Луніна?

За наявною інформацією, Тоттенхем звернувся до Реала щодо трансферу Луніна вже взимку 2026 року. Лондонський клуб готовий заплатити за українського голкіпера приблизно 12 – 15 мільйонів євро.

"Королівський клуб" ухвалив рішення щодо Луніна. У Мадриді вважають, що продати українського футболіста взимку ризиковано, оскільки він є дублером Куртуа.

Тому воротар "вершкових" та збірної України залишиться у клубі. Можливо, трансфер відбудеться влітку наступного року, якщо він захоче покинути команду.

Лунін вперше у сезоні може зіграти за "Королівський клуб" у матчі проти Ельче – 23 листопада, пише офіційний сайт Реала. Оскільки, Куртуа травмувався у минулій грі з Райо Вальєкано.

Яка ситуація у Луніна в Реалі?