У їх складі вперше в сезоні зіграв Андрій Лунін. Після фінального свистка наставник мадридців Хабі Алонсо висловився про виступ українського воротаря, повідомляє 24 Канал із посиланням на пресслужбу Реала.

Що Алонсо сказав про Луніна після матчу ЛЧ?

Головний тренер "вершкових" залишився задоволений виступом свого голкіпера. Він похвалив Луніна за гру, попри три пропущені голи.

Він має чудовий характер і завжди готовий. Лунін доводив це упродовж усієї своєї кар'єри, і ми дуже в нього віримо. Він прекрасно справляється з роллю гравця, який має бути напоготові в будь-який момент. Шкода, що Андрій пропустив три м’ячі, але він передавав багато спокою та впевненості. Ми на нього розраховуємо, коли це потрібно, і він буде грати,

– заявив тренер.

Зазначимо, що український воротар отримав свій шанс через шлунково-кишкову інфекцію в Тібо Куртуа. Очікується, що бельгієць буде готовий повернутися на поле вже в наступному матчі.

Довідка. За 90 хвилин Лунін зробив п’ять сейвів і віддав 34 з 42 точні передачі. В його активі був також один винос м’яча і 12 перехоплень. За свій виступ він отримав оцінку 6,7 від статистичного порталу WhoScored.

У цьому поєдинку історію Ліги чемпіонів переписав Кіліан Мбаппе. Він забив усі чотири голи команди та встановив абсолютний рекорд турніру.

Що відомо про кар'єру Луніна в Реалі?