У феєричному поєдинку гості здобули перемогу з рахунком 4:3. У ньому було встановлено абсолютний рекорд турніру, повідомляє 24 Канал із посиланням на Squawka.

Який рекорд встановив Мбаппе?

Головним героєм зустрічі став Кіліан Мбаппе. Він забив три голи ще в першому таймі у проміжку з 22 по 29 хвилину.

Завдяки цьому француз оформив більше хет-триків на виїзді, ніж будь-який інший гравець в історії Ліги чемпіонів. Тепер на його рахунку вже чотири такі матчі.

У другому ж таймі Кіліан відзначився й четвертим взяттям воріт. Він став лише третім французом, який записував у свій актив покер у цьому турнірі. Раніше таке вдавалося тільки Бафатембі Гомісу й Олів'є Жиру.

Як Мбаппе встановив історичний рекорд ЛЧ: дивіться відео

Після встановлення рекорду французький форвард прокоментував свій виступ. Він заявив, що велика заслуга в його голах належить партнерам по команді.

Почуваюся добре, дуже щасливий. Забивати – завжди задоволення для мене. Мої партнери віддають мені багато прекрасних передач. Мені дуже пощастило грати в цій команді з усіма цими футболістами. Я завжди намагаюся забити. Інколи виходить, інколи ні, але я завжди хочу допомогти команді,

– цитує Мбаппе пресслужба Реала.

До слова. В цьому поєдинку вперше в сезоні зіграв за Реал Андрій Лунін. Він здійснив п'ять сейвів.

Зазначимо, що наступний матч у Лізі чемпіонів "вершкові" проведуть 10 грудня. Їх суперником буде Манчестер Сіті.

Що відомо виступи Мбаппе в Лізі чемпіонів?