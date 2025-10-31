Перший сезон Кіліана Мбаппе у складі мадридського Реала приніс йому індивідуальну нагороду. 24-річний нападник став найкращим бомбардиром європейських чемпіонатів та отримав "Золоту бутсу", пише 24 Канал з посиланням на сторінку Реала у мережі Х.

Як Мбаппе завоював "Золотий бутс"?

У минулому сезоні Кіліан Мбаппе забив 31 гол у чемпіонаті Іспанії. Цей показник дозволив йому набрати 62 очки у загальному рейтингу бомбардирів (коефіцієнт 2,0).

Французький форвард випередив шведа Віктора Дьокереша, який у складі португальського Спортінга наколотив більше голів – 39, але через нижчий коефіцієнт набрав 58,8 очка. Третє місце у єгипетського нападника Ліверпуля Махамеда Салаха (29 голів, 58 очок).

На церемонії вручення Мбаппе подякував за нагороду, але заявив, що більше цінує командні трофеї.

Для мене велика честь отримати Золоту бутсу вперше. Це особливий момент у моїй кар’єрі. Дякую всім партнерам, тренерам і працівникам клубу – без вас нічого б не було можливим. Але найважливіше – це командні трофеї. Ми маємо неймовірну групу гравців, і я хочу з нею здобути ще багато титулів,

– сказав Мбаппе.

Президент "королівського клубу" Флорентіно Перес привітав французького форварда з нагородою.

Кіліан – уособлення цінностей Реала. Ми пишаємось тим, що маємо у складі одного з найкращих футболістів у світі». Мбаппе виступає за мадридський клуб із 2024 року після трансферу з ПСЖ. У поточному сезоні він уже забив 16 м’ячів у всіх турнірах і залишається серед головних претендентів на Золотий м’яч 2026,

– цитує Переса Marca.

Відео вручення "Золотої бутси" Мбаппе

Kylian Mbappé with the Golden Boot. ? pic.twitter.com/At9Q2tWDKE — TC (@totalcristiano) October 31, 2025

Хто з гравців Реала отримував "Золоту бутсу"?

Кіліан Мбаппе став третім гравцем в історії клубу, хто отримував нагороду "Золотий бутс". До нього володарями трофея ставали Уго Санчеса та Кріштіану Роналду.

Легендарний мексиканський нападник Уго Санчес за підсумком сезону-1989/90 розділив лаври переможця з болгарином Христо Стоїчковим, який тоді грав за ЦСКА Софія. Обидва футболісти забили по 38 голів.

Кріштіану Роналду у складі Реала тричі ставав володарем "Золотої бутси" у сезонах: 2010/11, 2013/14 та 2014/15. Португалець до того вигравав трофей у Манчестер Юнайтед (сезон-2007/08).

