У зустрічі Кайрат – Реал хет-триком відзначився Кіліан Мбаппе, а у складі Баварії проти Пафоса зіграв Мануель Ноєр. Це дозволило цим футболістам піднятися в рейтингу рекордсменів Ліги чемпіонів, повідомляє 24 Канал із посиланням на Stats Foot.
Які досягнення підкорилися Мбаппе на Ноєру?
Три голи французького форварда допомогли "вершковим" здобути перемогу з рахунком 5:0. Після цього зірковий форвард Реала вийшов на шосте місце в гонці бомбардирів за всю історію турніру.
Наразі в його активі 60 забитих м'ячів у найпрестижнішому міжнародному клубному турнірі. Він наблизився до легендарного Рауля, який замикає п'ятірку.
Найкращі бомбардири в історії ЛЧ
- Кріштіану Роналду – 140 голів;
- Ліонель Мессі – 129;
- Роберт Левандовський – 105;
- Карім Бензема – 90;
- Рауль – 71.
До слова. Перед матчем Кайрат – Реал в мережі активно обговорювали жахливий стан санвузла на стадіоні в Алмати. Журналіст опублікував відео з туалету й воно стало вірусним і предметом жвавої дискусії.
Також свою позицію в рейтингу рекордсменів Ліги чемпіонів покращив Мануель Ноєр. Він після перемоги над Пафосом (5:1) має у своєму активі 152 поєдинки в турнірі й за цим показником тепер ділить п'яте та шосте місце (дані Transfermarkt).
Гравці з найбільшою кількістю матчів у ЛЧ
- 1. Кріштіану Роналду (Манчестер Юнайтед, Реал, Ювентус) – 183;
- 2. Ікер Касільяс (Реал, Порту) – 177;
- 3-4. Ліонель Мессі (Барселона, ПСЖ) – 163;
- 3-4. Томас Мюллер (Баварія) – 163;
- 5-6. Карім Бензема (Ліон, Реал) – 152;
- 5-6. Мануель Ноєр (Шальке, Баварія) – 152.
Нагадаємо, що вперше за 20 років жоден український клуб не потрапив в основний раунд Ліги чемпіонів. Єдиними представниками УПЛ у єврокубках стануть Динамо та Шахтар, які вперше гратимуть у Лізі конференцій. Свої перші матчі вони проведуть 2 жовтня проти Крістал Пелес та Абердіна відповідно.
Що відомо про ЛЧ-2025/2026?
- Після першого ігрового дня другого туру турнірну таблицю очолюють Баварія, Реал та Інтер, які мають у своєму активі по 6 очок.
- Центральним матчем туру стане зустріч Барселони та ПСЖ. Гра відбудеться 1 жовтня та розпочнеться о 22:00 за київським часом.
- Етап ліги завершиться 28 січня, а фінал відбудеться 30 травня на "Пушкаш Арена" в угорському Будапешті.