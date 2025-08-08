Українські клуби продовжують виступи у єврокубках в сезоні 2025-2026. Наша країна почала його з рекордно низької 28-ї позиції у таблиці коефіцієнтів УЄФА, повідомляє 24 Канал.

Де Україна в таблиці коефіцієнтів УЄФА?

При цьому вище нашої асоціації була навіть Росія, чиї клуби відсторонені від змагань через війну проти України. Проте в цьому є провина УЄФА, який дарує країні-окупантці по 4,333 бала кожен сезон.

Зрештою після кількох матчів у кваліфікаційних раундах Україні вдалось обійти росіян. Наразі наша асоціація 27-ма. В поточному євросезоні нашу країну на євроарені представляють чотири клуби. Їх здобуті очки – наступні:

  • Шахтар – 4 очок
  • Динамо – 2 очки
  • Полісся – 2 очки
  • Олександрія – 0 очок (вилетіла)

Для кожної країни очки від її представників сумуються та діляться на кількість команд, що стартували у євросезоні. Станом на 8 серпня таблиця коефіцієнтів УЄФА виглядає наступним чином:

КРАЇНА

2021-2022

2022-2023

2023-2024

2024-2025

2025-2026

РАЗОМ

КОМАНД

1

Англія

21.000

23.000

17.375

29.464

4.000

94.839

9 / 9

2

Італія

15.714

22.357

21.000

21.875

3.428

84.374

7 / 7

3

Іспанія

18.428

16.571

16.062

23.892

3.750

78.703

8 / 8

4

Німеччина

16.214

17.125

19.357

18.421

3.428

74.545

7 / 7

5

Франція

18.416

12.583

16.250

17.928

2.571

67.748

7 / 7

6

Нідерланди

19.200

13.500

10.000

15.250

3.000

60.950

6 / 6

7

Португалія

12.916

12.500

11.000

16.250

2.300

54.966

5 / 5

8

Бельгія

6.600

14.200

14.400

15.650

1.900

52.750

4 / 5

9

Туреччина

6.700

11.800

12.000

10.300

2.000

42.800

5 / 5

10

Чехія

6.700

6.750

13.500

10.550

2.100

39.600

5 / 5

11

Греція

8.000

2.125

11.400

12.687

2.000

36.212

4 / 5

12

Норвегія

7.625

5.750

8.000

11.812

1.200

34.387

5 / 5

13

Польща

4.625

7.750

6.875

11.750

2.625

33.625

4 / 4

14

Данія

7.800

5.900

8.500

7.656

2.000

31.856

4 / 4

15

Австрія

10.400

4.900

4.800

9.650

1.300

31.050

5 / 5

16

Швейцарія

7.750

8.500

5.200

7.050

0.700

29.200

5 / 5

17

Шотландія

7.900

3.500

6.400

9.250

1.300

28.350

5 / 5

18

Швеція

5.125

6.250

1.875

11.375

3.000

27.625

4 / 4

19

Ізраїль

6.750

6.250

8.750

2.875

1.875

26.500

3 / 4

20

Кіпр

4.125

5.100

3.750

10.562

2.875

26.412

4 / 4

21

Хорватія

6.000

3.375

5.875

5.875

1.000

22.125

3 / 4

22

Сербія

9.500

5.375

1.400

3.725

1.625

21.625

2 / 4

23

Румунія

2.250

6.250

3.250

7.750

1.875

21.375

3 / 4

24

Угорщина

2.750

5.875

4.500

6.625

1.375

21.125

3 / 4

25

Словаччина

4.125

6.000

5.000

4.625

1.125

20.875

2 / 4

26

Словенія

3.000

2.125

3.875

9.093

1.875

19.968

2 / 4

27

УКРАЇНА

4.200

5.700

4.100

3.600

2.000

19.600

3 / 4

28

Азербайджан

4.375

4.000

5.875

2.875

1.875

19.000

3 / 4

29

Росія

5.300

4.333

4.333

4.333

0.000

18.299

0 / 0

30

Болгарія

3.375

4.500

4.375

3.625

2.000

17.875

3 / 4

Головна мета для наших клубів – підняти Україну на 22 місце за підсумком сезону 2025-2026. Це дозволить чемпіону та віцечемпіону УПЛ стартувати в Лізі чемпіонів та Лізі Європи з 2-го, а не 1-го кваліфікаційного раунду.

Щоб повернути собі п'яту перепустку в єврокубки, Україні треба піднятися мінімум у топ-15. При цьому важливо і не впасти нижче 29 місця, аби наш представник у Лізі конференцій не починав свій шлях на раунд раніше.