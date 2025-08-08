Украинские клубы продолжают выступления в еврокубках в сезоне 2025-2026. Наша страна начала его с рекордно низкой 28-й позиции в таблице коэффициентов УЕФА, сообщает 24 Канал.
По теме Деньги на войну: УЕФА выплатил клубам из России 11 миллионов с начала полномасштабного вторжения
Где Украина в таблице коэффициентов УЕФА?
При этом выше нашей ассоциации была даже Россия, чьи клубы отстранены от соревнований из-за войны против Украины. Однако в этом есть вина УЕФА, который дарит стране-оккупантке по 4,333 балла каждый сезон.
В конце концов после нескольких матчей в квалификационных раундах Украине удалось обойти россиян. Сейчас наша ассоциация 27-я. В текущем евросезоне нашу страну на евроарене представляют четыре клуба. Их добытые очки – следующие:
- Шахтер – 4 очков
- Динамо – 2 очка
- Полесье – 2 очка
- Александрия – 0 очков (вылетела)
Для каждой страны очки от ее представителей суммируются и делятся на количество команд, стартовавших в евросезоне. По состоянию на 8 августа таблица коэффициентов УЕФА выглядит следующим образом:
|
№
|
СТРАНА
|
2021-2022
|
2022-2023
|
2023-2024
|
2024-2025
|
2025-2026
|
РАЗОМ
|
КОМАНДЫ
|
1
|
Англия
|
21.000
|
23.000
|
17.375
|
29.464
|
4.000
|
94.839
|
9 / 9
|
2
|
Италия
|
15.714
|
22.357
|
21.000
|
21.875
|
3.428
|
84.374
|
7 / 7
|
3
|
Испания
|
18.428
|
16.571
|
16.062
|
23.892
|
3.750
|
78.703
|
8 / 8
|
4
|
Германия
|
16.214
|
17.125
|
19.357
|
18.421
|
3.428
|
74.545
|
7 / 7
|
5
|
Франция
|
18.416
|
12.583
|
16.250
|
17.928
|
2.571
|
67.748
|
7 / 7
|
6
|
Нидерланды
|
19.200
|
13.500
|
10.000
|
15.250
|
3.000
|
60.950
|
6 / 6
|
7
|
Португалия
|
12.916
|
12.500
|
11.000
|
16.250
|
2.300
|
54.966
|
5 / 5
|
8
|
Бельгия
|
6.600
|
14.200
|
14.400
|
15.650
|
1.900
|
52.750
|
4 / 5
|
9
|
Турция
|
6.700
|
11.800
|
12.000
|
10.300
|
2.000
|
42.800
|
5 / 5
|
10
|
Чехия
|
6.700
|
6.750
|
13.500
|
10.550
|
2.100
|
39.600
|
5 / 5
|
11
|
Греция
|
8.000
|
2.125
|
11.400
|
12.687
|
2.000
|
36.212
|
4 / 5
|
12
|
Норвегия
|
7.625
|
5.750
|
8.000
|
11.812
|
1.200
|
34.387
|
5 / 5
|
13
|
Польша
|
4.625
|
7.750
|
6.875
|
11.750
|
2.625
|
33.625
|
4 / 4
|
14
|
Дания
|
7.800
|
5.900
|
8.500
|
7.656
|
2.000
|
31.856
|
4 / 4
|
15
|
Австрия
|
10.400
|
4.900
|
4.800
|
9.650
|
1.300
|
31.050
|
5 / 5
|
16
|
Швейцария
|
7.750
|
8.500
|
5.200
|
7.050
|
0.700
|
29.200
|
5 / 5
|
17
|
Шотландия
|
7.900
|
3.500
|
6.400
|
9.250
|
1.300
|
28.350
|
5 / 5
|
18
|
Швеция
|
5.125
|
6.250
|
1.875
|
11.375
|
3.000
|
27.625
|
4 / 4
|
19
|
Израиль
|
6.750
|
6.250
|
8.750
|
2.875
|
1.875
|
26.500
|
3 / 4
|
20
|
Кипр
|
4.125
|
5.100
|
3.750
|
10.562
|
2.875
|
26.412
|
4 / 4
|
21
|
Хорватия
|
6.000
|
3.375
|
5.875
|
5.875
|
1.000
|
22.125
|
3 / 4
|
22
|
Сербия
|
9.500
|
5.375
|
1.400
|
3.725
|
1.625
|
21.625
|
2 / 4
|
23
|
Румыния
|
2.250
|
6.250
|
3.250
|
7.750
|
1.875
|
21.375
|
3 / 4
|
24
|
Венгрия
|
2.750
|
5.875
|
4.500
|
6.625
|
1.375
|
21.125
|
3 / 4
|
25
|
Словакия
|
4.125
|
6.000
|
5.000
|
4.625
|
1.125
|
20.875
|
2 / 4
|
26
|
Словения
|
3.000
|
2.125
|
3.875
|
9.093
|
1.875
|
19.968
|
2 / 4
|
27
|
УКРАИНА
|
4.200
|
5.700
|
4.100
|
3.600
|
2.000
|
19.600
|
3 / 4
|
28
|
Азербайджан
|
4.375
|
4.000
|
5.875
|
2.875
|
1.875
|
19.000
|
3 / 4
|
29
|
Россия
|
5.300
|
4.333
|
4.333
|
4.333
|
0.000
|
18.299
|
0 / 0
|
30
|
Болгария
|
3.375
|
4.500
|
4.375
|
3.625
|
2.000
|
17.875
|
3 / 4
Читайте также Президент УЕФА выразил соболезнования российским детям из-за недопуска местных сборных к соревнованиям
Главная цель для наших клубов – поднять Украину на 22 место по итогам сезона 2025-2026. Это позволит чемпиону и вице-чемпиону УПЛ стартовать в Лиге чемпионов и Лиге Европы со 2-го, а не 1-го квалификационного раунда.
Чтобы вернуть себе пятый пропуск в еврокубки, Украине надо подняться минимум в топ-15. При этом важно и не упасть ниже 29 места, чтобы наш представитель в Лиге конференций не начинал свой путь на раунд раньше.