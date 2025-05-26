С началом полномасштабной войны в Украине российский футбол попал под серьезные санкции. Клубы и сборные из страны-террористки дисквалифицировали с международных соревнований.

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Опять жаль россиян

Впрочем, в 2023 году УЕФА попытался смягчить санкции к россиянам. Главный футбольный орган Европы решил разрешить юношеским сборным России играть в международных соревнованиях.

К счастью, под давлением многих ассоциаций это решение было отменено. Тогда президент УЕФА Александр Чеферин жалел российских детей. Теперь же словенец снова пожалел граждан страны-террористки, сообщает 24 Канал со ссылкой на Kicker.

Это дети, они не могут голосовать на выборах. Они растут в страхе и ненависти. Если бы они приехали в вашу или мою страну и обняли ребенка, или их бы обняли другие, они бы поняли, что это неплохие люди. Прямо сейчас они думают, что мы ненавидим их и их нацию. У меня нет ненависти ни к одной нации. Тогда некоторые нации оказались под давлением и решили не голосовать за возвращение юношей,

– заявил Чеферин.

При этом словенец не высказал ни одного слова сочувствия детям из Украины, которые страдают от войны куда больше. Хорошо, что президент УЕФА пока отклонил возможность возвращения взрослых российских команд к международным соревнованиям.

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Напомним, что в марте этого года УЕФА на своем Конгрессе почтили память российского экс-футболиста Алексея Бугаева. Спортсмен после завершения карьеры спился и пошел на войну в Украине, где был ликвидирован Вооруженными силами Украины.