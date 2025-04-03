В четверг, 3 апреля, в сербском Белграде состоялся Конгресс УЕФА. На мероприятии выступил президент ФИФА Джанни Инфантино, сообщает 24 канал со ссылкой на uefa.com.

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Что сказал Инфантино

Во время выступления на Конгрессе УЕФА Джанни Инфантино высказался относительно возвращения россиян. Президент ФИФА отметил, что хочет как можно скорее увидеть враждебную страну в международном футболе.

Чиновник заявил, что сейчас продолжаются переговоры относительно мира в Украине. Поэтому ФИФА может попытаться вернуть российские клубы и национальную команду в мировое футбольное сообщество.

Поскольку ведутся переговоры о мире в Украине, я надеюсь, что вскоре мы сможем перейти к следующей странице – вернуть также Россию на территорию футбола. Это означало бы, что все решено. Это то, за что мы должны болеть, вот о чем мы должны молиться, потому что футбол заключается не в разделении, а в том, чтобы объединить. Объединить девушек, объединить парней, объединить людей, где бы они ни были. И как хорошо было бы объединиться, воссоединиться через соревнования,

– сказал Инфантино.

Ранее стало известно, почему УЕФА и ФИФА отстранили Россию от международных соревнований после начала кровавого нашествия оккупантов. Причина заключается не в войне в Украине.