В конце 2024 года военнослужащие ВСУ ликвидировали российского футболиста Алексея Бугаева. Ранее он был приговорен к 9,5 годам лишения свободы за хранение и перевозку наркотических веществ.

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Очередной скандал с участием УЕФА

49-й Конгресс УЕФА в сербском Белграде начался с минуты молчания в память о членах "европейской футбольной семьи", которые ушли из жизни за последний год, пишет 24 канал со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

В списке оказался и бывший футболист сборной России Алексей Бугаев, который погиб на войне против Украины. С помощью армии он пытался избежать тюрьмы.

Почтили и умерших украинцев – Михаила Фоменко, Анатолия Конькова, Владимира Лазаренко и Андрея Щепотьева.

Отметим, что Бугаев выступал за сборную России с 2004 по 2005 год, сыграв в 7 матчах.