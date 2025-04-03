В разделе "Чемпионы террора" собрана информация о 148 российских спортсменах, киберспортсменах и спортивных функционерах, которые поддерживают кремлевскую агрессию против Украины. Список продолжает пополняться.

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Новые данные о вражеских спортсменах

В разделе "Чемпионы террора" опубликовали данные одиннадцати российских спортсменов и киберспортсменов, пишет 24 канал со ссылкой на ГУР МО.



Они публично поддерживают войну против Украины, проводят мероприятия на временно оккупированных территориях Украины, призывают к поддержке и лично посещают российских военных в Украине, и, при этом, продолжают участвовать в международных соревнованиях и спортивных мероприятиях.

Среди них:



- Федор Чудинов – российский боксер, член совета чемпионов Федерации бокса России. Организует пропагандистские мероприятия на оккупированных территориях, в частности направленные на перевоспитание украинских детей.



- Имам Ганишов – борец, мастер спорта международного класса. Лично посещал российских военных во временно оккупированной Запорожской области, снимал фото- и видеоматериалы в поддержку войны.



- Павел Черпита – капитан 2-го ранга ВМФ РФ, профессор академии военных наук России. Тренер команды "Черноморского высшего военно-морского училища им. Нахимова" (оккупированный Севастополь) и сборной ВМФ РФ на международных регатах.



- Виталий Рощин – российский киберспортсмен, игрок в StarCraft II, член команды 3D!Clan, публично поддержал войну, "демилитаризацию" и "денацификацию" Украины.

Отметим, что ранее на этой неделе ГУР МО Украины и Центр противодействия дезинформации при СНБО обнародовали данные по 11 российским пропагандистам.