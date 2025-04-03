У розділі "Чемпіони терору" зібрано інформацію про 148 російських спортсменів, кіберспортсменів та спортивних функціонерів, які підтримують кремлівську агресію проти України. Список продовжує поповнюватися.

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Нові дані про ворожих спортсменів

У розділі "Чемпіони терору" опублікували дані одинадцяти російських спортсменів та кіберспортсменів, пише 24 Канал з посиланням на ГУР МО.

Вони публічно підтримують війну проти України, проводять заходи на тимчасово окупованих територіях України, закликають до підтримки та особисто відвідують російських військових в Україні, і, при цьому, продовжують брати участь у міжнародних змаганнях та спортивних заходах.

Серед них:

• Федір Чудінов – російський боксер, член ради чемпіонів Федерації боксу Росії. Організовує пропагандистські заходи на окупованих територіях, зокрема спрямовані на перевиховання українських дітей.

• Імам Ганішов – борець, майстер спорту міжнародного класу. Особисто відвідував російських військових у тимчасово окупованій Запорізькій області, знімав фото- та відеоматеріали на підтримку війни.

• Павло Черпіта – капітан 2-го рангу ВМФ РФ, професор академії військових наук Росії. Тренер команди "Чорноморського вищого військово-морського училища ім. Нахімова" (окупований Севастополь) та збірної ВМФ РФ на міжнародних регатах.

• Віталій Рощін – російський кіберспортсмен, гравець у StarCraft ІІ, член команди 3D!Clan, публічно підтримав війну, "демілітарізацію" та "денацифікацію" України.

Відзначимо, що раніше цього тижня ГУР МО України та Центр протидії дезінформації при РНБО оприлюднили дані щодо 11 російських пропагандистів.