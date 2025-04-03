У четвер, 3 квітня, у сербському Белграді відбувся Конгрес УЄФА. На заході виступив президент ФІФА Джанні Інфантіно, повідомляє 24 канал із посиланням на uefa.com.

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Що сказав Інфантіно

Під час виступу на Конгресі УЄФА Джанні Інфантіно висловився щодо повернення росіян. Президент ФІФА наголосив, що хоче якомога швидше побачити ворожу країну у міжнародному футболі.

Чиновник заявив, що наразі тривають перемовини стосовно миру в Україні. Тому ФІФА може спробувати повернути російські клуби та національну команду до світової футбольної спільноти.

Оскільки ведуться перемовини про мир в Україні, я сподіваюся, що незабаром ми зможемо перейти до наступної сторінки – повернути також Росію на територію футболу. Це означало б, що все вирішено. Це те, за що ми маємо вболівати, ось про що ми маємо молитися, тому що футбол полягає не в розділенні, а в тому, щоб об’єднати. Об’єднати дівчат, об’єднати хлопців, об’єднати людей, де б вони не були. І як добре було б об’єднатися, возз’єднатися через змагання,

– сказав Інфантіно.

Раніше стало відомо, чому УЄФА та ФІФА відсторонили Росію від міжнародних змагань після початку кривавої навали окупантів. Причина полягає не у війні в Україні.