Стало известно, почему ФИФА и УЕФА дисквалифицировали сборную России и команды из враждебной страны от участия в международных турнирах под эгидой организаций. Причина заключается не в войне в Украине, пишет 24 канал со ссылкой на The Independent.

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Настоящая причина отстранения России

По имеющейся информации, УЕФА и ФИФА не намеревались отстранять Россию от участия в турнирах. Ведь организации имели тесные отношения с враждебной страной и получали от нее огромные спонсорские средства.

Однако сборная Польши отказалась играть против россиян в плей-офф отбора на чемпионат мира в 2022 году. Эта ситуация шокировала спортивных функционеров и руководителей УЕФА и ФИФА.

Впоследствии еще 11 национальных команд отказались играть против россиян. Однако, если бы только сборная Польши выразила протест, то ее бы дисквалифицировали, а враждебная страна продолжила участвовать в международных турнирах.

Поэтому УЕФА и ФИФА решили дисквалифицировать сборную России. Организации объяснили решение "техническими причинами", из-за чего организации не смогли допустить враждебную страну к участию в ЧМ-2025 и других соревнованиях.