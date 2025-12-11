Игра проходила на поле испанского клуба и запомнилась не только ливнем голов. Перед стартом матча произошел курьезный момент, сообщает 24 Канал.

По теме Украинец Забарный впервые сыграл вместе с капитаном сборной России за ПСЖ в Лиге чемпионов

Какой конфуз произошел в Лиге чемпионов?

Традиционно перед началом встречи команды выстроились в ряд, чтобы послушать гимн Лиги чемпионов. Однако организаторы допустили ошибку, перепутав трек.

Вместо главного мотива ЛЧ они включили гимн Лиги Европы, второго по рангу еврокубка. Остроумно, что фанаты не заметили разницы и спокойно прослушали ошибочную песню.

Как на стадионе Вильярреала перепутали гимны: смотреть видео

В конце концов результаты Вильярреала в этом евросезоне явно не соответствуют уровню Лиги чемпионов. Команда умудрилась проиграть скромному Копенгагену со счетом 2:3.

Это опустило испанцев на предпоследнее место в турнирной таблице Лиги чемпионов. Подопечные Марселино имеют в своем активе лишь один балл в шести матчах.

Обзор матча Вильярреал – Копенгаген: смотреть видео

Как прошел 6 тур Лиги чемпионов?

  • Главной сенсацией тура стала победа Аталанты над Челси. Благодаря этому бергамаски поднялись в топ-восьмерку общей таблицы.
  • Лидерство в пелотоне из 36-ти команд удерживает Арсенал, который выиграл все шесть встреч. Позади него расположилась Бавария, а также ПСЖ с Ильей Забарным.
  • В центральном матче недели Манчестер Сити одержал волевую победу над Реалом. Для команды Хаби Алонсо это уже второе поражение подряд во всех турнирах.
  • Зато Ливерпуль порадовал своих фанатов триумфом над Интером. Команда Арне Слота играла на фоне неудачных результатов в АПЛ и скандала вокруг Мохаммеда Салаха.
  • Стоит также отметить неожиданную победу Бенфики над Наполи. Анатолий Трубин и Георгий Судаков помогли португальцам выиграть второй матч подряд в ЛЧ.