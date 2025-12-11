В последних семи встречах Реал выиграл лишь дважды и потерял лидерство в Ла Лиге. Именно с таким провальным бэкграундом мадридцы подошли к сверхважной битве против Манчестер Сити, сообщает 24 Канал.

Кого потерял Реал?

В дополнение к игровому кризису, Алонсо не мог рассчитывать на многих важных игроков. Травмы получили Карвахаль, Александер-Арнольд, Камавинга, а также целых три центрбека.

Но главной потерей стал Килиан Мбаппе, который демонстрирует в этом сезоне бешеную результативность – 25 голов в 21-м матче. Однако перед битвой с Манчестер Сити француз сломал палец и не смог помочь своей команде.

Реал – Манчестер Сити 1:2

Голы: Родриго, 28 – О'Райлли, 35, Холанд, 43 (пен).

Зато подопечные Гвардиолы набрали ход, выиграв четыре встречи подряд. Тем не менее, Реалу удалось удивить гостей и выйти вперед на 28-й минуте.

Родриго удачно убежал в контратаку и нанес точный бильярдный удар в дальний угол ворот Доннаруммы. Однако развить или уберечь преимущество хозяевам так и не удалось.

Досадную, но важнейшую ошибку допустил Тибо Куртуа после углового Сити. Бельгиец не удержал мяч в руках и подарил его О'Райлли, который в упор расстрелял ворота.

А перед перерывом подарок манкунианцам сделал Рюдигер, который прихватил в собственной площадке Холанда. Судья назначил пенальти после просмотра Var и сам Эрлинг его без проблем реализовал.

Во втором тайме Реал искал пути к воротам гостей, но прицел мадридцев был сбит. Хозяевам не удалось нанести хотя бы один удар в створ ворот Доннаруммы.

Как Реал проводит сезон 2025 – 2026?