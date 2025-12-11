Португальская Бенфика принимала чемпионов Италии в лице Наполи. Матч был интересным не только тренерской дуэлью таких признанных мастеров как Моуринью и Конте, сообщает 24 Канал.
Как Бенфика провалила старт в ЛЧ?
Украинцы продолжают следить за Бенфикой, ведь за эту команду выступают игроки "сине-желтой" сборной Анатолий Трубин и Георгий Судаков. Оба ожидаемо вышли в старте на бой против Наполи.
Итальянцы не отличаются стабильностью в этом сезоне, однако их шансы выглядели выше "орлов". Бенфика же пока идет третьей в чемпионате, а в Лиге чемпионов вообще стартовала с четырех поражений подряд.
Правда, прошлом туре лиссабонцы победили Аякс и немного улучшили свое положение. Теперь же матч против Наполи мог приблизить подопечных Моуринью к заветному плей-офф.
Бенфика – Наполи 2:0
Голы: Риос, 20, Баррейро, 49.
Бенфика решила не играть на удержание и сразу пошла за успехом в первом тайме. Как следствие, португальцам очень помог гол Риоса на 20-й минуте после суматохи в площадке Наполи.
Гости же владели инициативой, однако атаки Бенфики были острее. Трубин имел не очень много работы, хотя свои два сейва все же выполнил и сохранил ворота "на замке". В итоге сразу после перерыва португальцы удвоили счет.
После прострела с фланга Баррейро точно пробил пяткой. Этот гол окончательно добил Наполи, который не смог вернуться в игру. Что же касается Судакова, то хавбек отыграл 76 минут и не участвовал в опасных атаках "орлов".
Как Бенфика проводит сезон 2025 – 2026?
- Португальцы удачно преодолели квалификацию Лиги чемпионов, выбив Ниццу и Фенербахче. Но в основной стадии турнира "орлы" стартовали с сенсационного поражения от Карабаха.
- После него был уволен Бруну Лаже, а на его место пришел звездный Жозе Моуринью. Впрочем после двух последних побед команда имеет в своем активе 6 очков и занимает 25 место в турнирной таблице Лиги чемпионов.
- Зато в чемпионате лиссабонцы идут третьими, отставая от лидера Порту на восемь очков. Этим летом Бенфика арендовала Георгия Судакова у Шахтера.
- Украинец сразу стал игроком основы клуба, оформив четыре гола и три ассиста в 18 матчах. Что же касается Трубина, то Анатолий имеет уже 14 клиншитов в 26-ти матчах текущего сезона