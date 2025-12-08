24-летний футболист оказался в первой пятерке самых дорогих голкиперов мира. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на CIES Football Obs.
Какое место у Трубина среди самых дорогих голкиперов мира?
Первое место в рейтинге занимает Джанлуиджи Доннарумма из Манчестер Сити – 73,5 миллиона евро. На второй строчке расположился Барт Вербрюгген из Брайтона – 60,8 миллиона евро, а третью позицию занял Люка Шевалье из ПСЖ – 59,8 миллиона евро.
Трубин занял пятое место, оказавшись в солидной компании. Украинского голкипера оценили в 45 миллионов евро.
Рейтинг самых дорогих голкиперов мира:
- 1. Джанлуиджи Доннарумма (Манчестер Сити) – 73,5 миллиона евро.
- 2. Барт Вербрюгген (Брайтон) – 60,8 миллиона евро.
- 3. Люка Шевалье (Пари Сен-Жермен) – 59,8 миллиона евро.
- 4. Роберт Санчес (Челси) – 45,5 миллиона евро.
- 5. Анатолий Трубин (Бенфика) – 45,2 миллиона евро.
- 6. Миле Свилар (Рома) – 44 миллиона евро.
- 7. Гиорги Мамардашвили (Ливерпуль) – 43,1 миллиона евро.
- 8. Кевин Келлехер (Брентфорд) – 42 миллиона евро.
- 9. Марко Карнезекки (Аталанта) – 41,9 миллиона евро.
- 10. Йонас Урбиг (Бавария) – 38,6 миллиона евро.
Куда может перейти Трубин?
Украинский голкипер в ближайшее время может покинуть Бенфику, пишет издание GiveMeSport. На протяжении осени за Трубиным следили клубы из разных чемпионатов – Ла Лига, Бундеслига и АПЛ.
24-летний вратарь не против пойти на повышение как можно скорее. Приоритетным вариантом для Трубина остается Англия, поэтому он не рассматривает варианты от клубов из других страны.
Что известно о карьере Трубина в Бенфике?
Трубин покинул донецкий Шахтер летом 2023 года. 10 августа он подписал соглашение с португальской Бенфикой, которая заплатила донетчанам около 10 миллионов евро.
Контракт украинского вратаря с лиссабонским клубом рассчитан до 2028 года.
В составе Бенфики он провел 120 матчей во всех турнирах, пропустив 116 мячей и в 49 играх сохранил ворота "орлов" нетронутыми.
Интересно, что этим летом Трубин мог перейти в Манчестер Сити. "Горожане" готовы были заплатить солидные средства за украинского голкипера.