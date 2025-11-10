В стартовом составе "орлов" вышли Анатолий Трубин и Георгий Судаков. Именно полузащитника сборной Украины признали лучшим игроком поединка, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Бенфики.

Как сыграли Судаков и Трубин?

Он открыл счет в домашнем матче для лиссабонского клуба. На 17-й минуте Георгий отправил мяч в ворота соперников элегантным ударом после сброса от Эвангелоса Павлидиса.

Для украинца это результативное действие стало первым с 23 сентября. В целом он провел на поле 79 минут, в течение которых создал два голевых момента, отдал 26 из 33 точных передач и получил желтую карточку.

Гол Судакова в ворота Каса Пиа: смотрите видео

Судакова заменили при счете 2:1 в пользу его команды. Перед этим Анатолий Трубин отразил пенальти, но при попытке выбить мяч сразу же автоголом отметился защитник "орлов" Томаш Араужу.

А в конце встречи Бенфика упустила победу после неудачной игры на выходе украинского вратаря, что привело ко второму голу гостей. В общем Анатолий совершил три сейва в отчетном матче.

К слову. После 11 туров Бенфика занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Португалии по футболу. "Орлы" отстают на шесть зачетных баллов от Порту и на три от Спортинга.

Напомним, что после этого поединка состоится пауза на международные матчи. Судаков и Трубин оказались в заявке сборной Украины, которая проведет решающие игры отбора на ЧМ-2026 против Франции и Исландии.

Что известно о карьере Судакова в Бенфике?