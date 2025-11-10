У стартовому складі "орлів" вийшли Анатолій Трубін і Георгій Судаков. Саме півзахисника збірної України визнали найкращим гравцем поєдинку, повідомляє 24 Канал із посиланням на пресслужбу Бенфіки.

Читайте також Поповнення у родині Реброва: 51-річний тренер збірної України вчетверте став батьком

Як зіграли Судаков і Трубін?

Він відкрив рахунок у домашньому матчі для лісабонського клубу. На 17-й хвилині Георгій відправив м’яч у ворота суперників елегантним ударом з льоту після скидання від Евангелоса Павлідіса.

Для українця ця результативна дія стала першою з 23 вересня. Загалом він провів на полі 79 хвилин, протягом яких створив два гольові моменти, віддав 26 з 33 точних передач і отримав жовту картку.

Гол Судакова у ворота Каса Піа: дивіться відео

Судакова замінили за рахунку 2:1 на користь його команди. Перед цим Анатолій Трубін відбив пенальті, але при спробі вибити м'яч одразу ж автоголом відзначився захисник "орлів" Томаш Араужу.

А наприкінці зустрічі Бенфіка втратила перемогу після невдалої гри на виході українського воротаря, що призвело до другого гола гостей. Загалом Анатолій здійснив три сейви у звітному матчі.

До слова. Після 11 турів Бенфіка посідає третє місце в турнірній таблиці чемпіонату Португалії з футболу. "Орли" відстають на шість залікових балів від Порту та на три від Спортінга.

Нагадаємо, що після цього поєдинку відбудеться пауза на міжнародні матчі. Судаков і Трубін опинилися в заявці збірної України, яка проведе вирішальні ігри відбору на ЧС-2026 проти Франції та Ісландії.

Що відомо про кар'єру Судакова у Бенфіці?