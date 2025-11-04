Наставник оголосив список футболістів, які готуватимуться до листопадових ігор збірної. У нього потрапили 25 гравців, повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт УАФ.
Кого викликав Ребров?
Як раніше повідомлялось, в ньому не знайшлось місце для Олександра Зінченка. Гравець Ноттінгем Форест продовжує відновлюватися від травми паху за інформацією Sport.ua.
Натомість Ребров викликав одразу двох дебютантів. Вперше у розташування збірної потраплять воротар Полісся Євген Волинець та захисник Трабзонспора Арсеній Батагов.
ВОРОТАРІ:
- Анатолій Трубін (Бенфіка)
- Дмитро Різник (Шахтар)
- Євген Волинець (Полісся)
ЗАХИСНИКИ:
- Юхим Конопля (Шахтар)
- Олександр Караваєв (Динамо)
- Ілля Забарний (ПСЖ)
- Микола Матвієнко (Шахтар)
- Олександр Сваток (Остін)
- Валерій Бондар (Шахтар)
- Арсеній Батагов (Трабзонспор)
- Віталій Миколенко (Евертон)
- Богдан Михайліченко (Полісся)
ПІВЗАХИСНИКИ:
- Іван Калюжний (Металіст 1925)
- Володимир Бражко (Динамо)
- Єгор Ярмолюк (Брентфорд)
- Георгій Судаков (Бенфіка)
- Олег Очеретько (Шахтар)
- Микола Шапаренко (Динамо)
- Руслан Маліновський (Дженоа)
- Олексій Гуцуляк (Полісся)
- Віктор Циганков (Жирона)
- Олександр Зубков (Трабзонспор)
НАПАДНИКИ:
- Артем Довбик (Рома)
- Роман Яремчук (Олімпіакос)
- Владислав Ванат (Жирона)
Також варто відзначити і повернення колись важливих гравців для "синьо-жовтих". Віктор Циганков та Роман Яремчук пропустили останні матчі через травми, але нарешті відновились.
Окрім цього, Сергій Ребров викликав у збірну й Олександра Караваєва. Правий захисник Динамо востаннє був у таборі національної команди аж у жовтні 2023 року. У резервний список Реброва потрапили десять футболістів:
- Руслан Нещерет (Динамо)
- Олександр Тимчик (Динамо)
- Максим Таловєров (Сток Сіті)
- Костянтин Вівчаренко (Динамо)
- Єгор Назарина (Шахтар)
- Олександр Піхальонок (Динамо)
- Артем Бондаренко (Шахтар)
- Владислав Велетень (Полісся)
- Назар Волошин (Динамо)
- Олександр Назаренко (Полісся)
Свій збір національна команда розпочне в понеділок, 10 листопада. Футболісти одразу зберуться в Парижі, де і проведуть свій перший матч цього місяця.
Збірна України у відборі на ЧС-2026
- У листопаді "синьо-жовті" зіграють свої останні матчі групової стадії відбору на чемпіонат світу. 13-го числа в Парижі наша команда зіграє з Францією, а 16 листопада у Варшаві "прийматиме" збірну Ісландії.
- Наша національна команда посідає друге місце в групі D кваліфікації на чемпіонат світу-2026. У перших чотирьох іграх підопічні Сергія Реброва набрали 7 балів.
- Лідером квартету є Франція, (10 очок), тоді як Ісландія має 4 бали, а Азербайджан – 1. Напряму на ЧС-2026 вийде переможець групи.
- Команда, яка посяде друге місце, отримає путівку в стикові матчі. Фінальна частина чемпіонату світу відбудеться з 11 червня по 19 липня 2026 року в США, Канаді та Мексиці.