Наставник оголосив список футболістів, які готуватимуться до листопадових ігор збірної. У нього потрапили 25 гравців, повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт УАФ.

Кого викликав Ребров?

Як раніше повідомлялось, в ньому не знайшлось місце для Олександра Зінченка. Гравець Ноттінгем Форест продовжує відновлюватися від травми паху за інформацією Sport.ua.

Натомість Ребров викликав одразу двох дебютантів. Вперше у розташування збірної потраплять воротар Полісся Євген Волинець та захисник Трабзонспора Арсеній Батагов.

ВОРОТАРІ:

  • Анатолій Трубін (Бенфіка)
  • Дмитро Різник (Шахтар)
  • Євген Волинець (Полісся)

ЗАХИСНИКИ:

  • Юхим Конопля (Шахтар)
  • Олександр Караваєв (Динамо)
  • Ілля Забарний (ПСЖ)
  • Микола Матвієнко (Шахтар)
  • Олександр Сваток (Остін)
  • Валерій Бондар (Шахтар)
  • Арсеній Батагов (Трабзонспор)
  • Віталій Миколенко (Евертон)
  • Богдан Михайліченко (Полісся)

ПІВЗАХИСНИКИ:

  • Іван Калюжний (Металіст 1925)
  • Володимир Бражко (Динамо)
  • Єгор Ярмолюк (Брентфорд)
  • Георгій Судаков (Бенфіка)
  • Олег Очеретько (Шахтар)
  • Микола Шапаренко (Динамо)
  • Руслан Маліновський (Дженоа)
  • Олексій Гуцуляк (Полісся)
  • Віктор Циганков (Жирона)
  • Олександр Зубков (Трабзонспор)

НАПАДНИКИ:

  • Артем Довбик (Рома)
  • Роман Яремчук (Олімпіакос)
  • Владислав Ванат (Жирона)

Також варто відзначити і повернення колись важливих гравців для "синьо-жовтих". Віктор Циганков та Роман Яремчук пропустили останні матчі через травми, але нарешті відновились.

Як виглядає заявка збірної України / фото УАФ

Окрім цього, Сергій Ребров викликав у збірну й Олександра Караваєва. Правий захисник Динамо востаннє був у таборі національної команди аж у жовтні 2023 року. У резервний список Реброва потрапили десять футболістів:

  • Руслан Нещерет (Динамо)
  • Олександр Тимчик (Динамо)
  • Максим Таловєров (Сток Сіті)
  • Костянтин Вівчаренко (Динамо)
  • Єгор Назарина (Шахтар)
  • Олександр Піхальонок (Динамо)
  • Артем Бондаренко (Шахтар)
  • Владислав Велетень (Полісся)
  • Назар Волошин (Динамо)
  • Олександр Назаренко (Полісся)

Свій збір національна команда розпочне в понеділок, 10 листопада. Футболісти одразу зберуться в Парижі, де і проведуть свій перший матч цього місяця.

Збірна України у відборі на ЧС-2026

  • У листопаді "синьо-жовті" зіграють свої останні матчі групової стадії відбору на чемпіонат світу. 13-го числа в Парижі наша команда зіграє з Францією, а 16 листопада у Варшаві "прийматиме" збірну Ісландії.
  • Наша національна команда посідає друге місце в групі D кваліфікації на чемпіонат світу-2026. У перших чотирьох іграх підопічні Сергія Реброва набрали 7 балів.
  • Лідером квартету є Франція, (10 очок), тоді як Ісландія має 4 бали, а Азербайджан – 1. Напряму на ЧС-2026 вийде переможець групи.
  • Команда, яка посяде друге місце, отримає путівку в стикові матчі. Фінальна частина чемпіонату світу відбудеться з 11 червня по 19 липня 2026 року в США, Канаді та Мексиці.