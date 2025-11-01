Новий домашній комплект форми збірної України буде виконано у традиційному жовтому кольорі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на портал Opaleak.
Як виглядає нова форма збірної України?
Жовті футболки збірної України матимуть сині вставки. Головною родзинкою нової форми стане графічний орнамент. Ззаду під синім комірцем розташований напис "Україна".
У такому комплекті збірна України гратиме з наступного року.
Новий комплект форми збірної України / фото Opaleak
Зазначимо, що новий виїзний комплект буде презентований у перших місяцях 2026 року. Наразі збірна України грає у формі від Adidas, але у стандартному шаблоні, а не ексклюзивному.
Коли збірна України зіграє наступний матч?
- У 2025 році команда Сергія Реброва зіграє ще два поєдинки у відборі на чемпіонат світу-2026. 13 листопада збірна України зустрінеться з командою Франції, а 16 листопада проведе вирішальний поєдинок проти Ісландії.
- За два тури до завершення відбору "синьо-жовті" займають другу сходинку у групі D, маючи в активі сім залікових пунктів. Пряму путівку на ЧС-2026 отримає переможець квартету, а команда, що фінішує другою, боротиметься за вихід через матчі плей-оф.
- До речі, УАФ повідомила про продаж квитків на матч Франція – Україна. Поєдинок проходитиме у Парижі на стадіоні "Парк де Пренс".