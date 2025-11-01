Новий домашній комплект форми збірної України буде виконано у традиційному жовтому кольорі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на портал Opaleak.

Як виглядає нова форма збірної України?

Жовті футболки збірної України матимуть сині вставки. Головною родзинкою нової форми стане графічний орнамент. Ззаду під синім комірцем розташований напис "Україна".

У такому комплекті збірна України гратиме з наступного року.

Новий комплект форми збірної України / фото Opaleak

Зазначимо, що новий виїзний комплект буде презентований у перших місяцях 2026 року. Наразі збірна України грає у формі від Adidas, але у стандартному шаблоні, а не ексклюзивному.

