"Синьо-жовті" потрапили у стадію плей-оф, де і визначиться володар однієї з путівок на Мундіаль. Для здобуття її Україні необхідно здолати двох суперників, повідомляє 24 Канал.

З ким гратиме Україна?

У першій грі наша команда протистоятиме збірній Швеції 26 березня. В разі перемоги підопічні Реброва зіграють у фіналі плей-оф, де і буде розіграний квиток на ЧС.

Там суперником нашої команди стане переможець пари Польща – Албанія. Команди мають різний досвід участі на Мундіалях. "Кадра" вже дев'ять разів виходила на чемпіонат світу, в тому числі чотири – у XXI сторіччі.

У свою чергу Албанія ще жодного разу не грала на Мундіалі та лише двічі виходила на Євро. Крім того, склад Польщі має кращий кадровий підбір і мова не тільки про Левандовського. Transfermarkt оцінює склад "Кадри" у 164 мільйони євро, тоді як албанців – у 88,5 мільйона.

Прогноз букмекера

У цьому протистоянні фаворитом на прохід далі є Польща по лінії betking. Успіх господарів оцінений у 1,28, тоді як албанців – у 3,40. На нічию, яка переведе гру в серію пенальті, виставлений коефіцієнт 3,60.

При цьому експерти не вірять у велику кількість голів. Ймовірність "тотал більше 2,5" становить 2,08, тоді як ТМ2,5 – 1,69. Коефіцієнт на те, що заб'ють обидві команди, дорівнює 2,12.

*Коефіцієнти подані станом на 00:40 05.01.2026

У своїх групах основної частини кваліфікації команди посіли другі місця. Поляки пропустили вперед Нідерланди, проте змогли обійти Фінляндію. Албанці ж не мали шансів проти Англії, яка виграла усі матчі групи.

Натомість "орли" сконцентрувались на битві проти Сербії та змогли випередити принципового опонента всього на один бал завдяки перемозі на виїзді.

Зазначимо, що матч Польща – Албанія пройде 26 березня у Варшаві. Фінал за вихід на ЧС-2026 пройде 31 березня на полі України або Швеції. Нагадаємо, що команда Реброва обрала домашнім на ці ігри стадіон Леванте у іспанській Валенсії.