Перший з двох матчів проти Кристал Пелас "гірники" проведуть номінально вдома, на стадіоні у Кракові. Зустріч розпочнеться 30 квітня о 22:00, повідомляє 24 Канал.

У якій формі команди підходять до півфіналу Ліги конференцій?

Донецька команда під орудою турецького тренера проводить надзвичайно переконливу весняну частину сезону. У 13 офіційних матчах 2026 року Шахтар зазнав лише однієї поразки, яка все одно не вплинула на рух турнірною сіткою – від польського Леха. Навіть сильна ротація не завадила під час вікенду здолати Кудрівку.

Натомість Кристал Пелас не можуть виграти вже три поєдинки поспіль, а безпосередньо перед випробуванням українським грандом поступилися Ліверпулю в АПЛ 1:3. Проте для австрійського коуча Олівера Гласнера чемпіонат вже не є пріоритетом: від вильоту "орли" захищені, а в єврокубкову зону потрапити буде майже неможливо.

Варто згадати, що Пелас мали грати у Лізі Європи на правах переможця Кубка Англії, але були "понижені" до турніру рангом нижче через порушення правил володіння кількома клубами.

Що може зіграти на користь кожної з команд?

Дивує те, що проти англійських клубів, які зазвичай були дуже незручними суперниками для українських команд у єврокубках, Шахтар має позитивну статистику домашніх матчів: 5 перемог і лише 2 поразки при 2 нічиїх.

У Кракові глядачі побачать дуель двох талановитих бомбардирів. Найкращий голеадор Ліги конференцій серед тих, хто ще не вилетіли з розіграшу, Ісмаїла Сарр із сімома голами спробує перебити Аліссона, який за Шахтар в усіх євроматчах цього сезону забив шість м'ячів.

Тренерський штаб Олівера Гласнера робить велику ставку на те, що їм допоможе досвід гри з Динамо в основному раунді восени. Тоді Пелас здобули перемогу 2:0. Хоча англійці з донеччанами раніше не перетиналися, сам наставник добре знає "гірників": він тренував Вольфсбург, з яким Шахтар грав у Лізі Європи у сезоні 2019/2020.