Будь-який переможець головного єврокубка кваліфікується через власну національну першість, тому одне місце залишиться вакантним. Воно дістанеться тому чемпіону своєї країни, який буде мати найвищий клубний рейтинг, пояснює регламент від УЄФА.

Як Шахтар може напряму потрапити в основний раунд Ліги чемпіонів?

Перша і головна умова – це статус чемпіона України, до якого "гірники" досить близько. Як видно із інформації на сайті УПЛ, за 5 турів до фінішу вони мають перевагу у 8 очок над ЛНЗ.

Але просто виграти першість замало, оскільки "гірники" не є найбільш рейтинговим клубом серед тих, які не отримають путівки напряму. У таблиці коефіцієнтів їх випереджають шотландський Рейнджерс та грецький Олімпіакос.

На щастя для донецької команди, обидва колективи цьогоріч не вражають у своїх чемпіонатах. Клуб з Піреїв у грецькій лізі йде другим, відстаючи від лідера на 5 очок. А команда із Глазго узагалі впала на третє місце і має якось закривати дефіцит у 4 залікові бали.

Якщо ситуація збережеться такою, як вона є на цю мить, то новоспечений український чемпіон не матиме перепон у вигляді кваліфікаційних раундів і одразу вийде до етапу ліги, в якому 36 команд грають 8 турів і формують плей-оф на основі спільної турнірної таблиці.

Які досягнення Шахтар має у єврокубках?

Найбільший успіх "помаранчево-чорних" – це виграний у 2009 році під орудою Мірчі Луческу Кубок УЄФА. Того ж року донеччани брали участь у Суперкубку УЄФА, але поступились Барселоні у додатковий час.

У Лізі чемпіонів найвище досягнення Шахтаря сталося у 2011 році, коли команда пройшла Рому в 1/8 фіналу і вийшла до чвертьфіналу, де поступилася у двоматчевому протистоянні тій-таки Барселоні.

У 2016 році команда вдруге дісталася півфіналів єврокубків – це була Ліга Європи. Шахтар поступився Севільї, яка потім виграла трофей. Ще раз до 1/2 "гірники" дісталися у ковідному 2020-ому році, в одноматчевому півфіналі програвши Інтеру.

Нинішній півфінал Ліги конференцій з Кристал Пелас – четверта спроба Шахтаря вийти у фінал єврокубків. Матчі відбудуться 30 квітня та 7 травня.

Як Шахтар виступає цього сезону?