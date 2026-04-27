Найзаможнішим очікувано є президент донецького Шахтаря, а очільник команди, яка донедавна була для "гірників" нездоланною, потрапив до чільної тридцятки. Ще один футбольний інвестор став 100-им, як пише Опендатабот.

Хто з власників клубів у рейтингу найуспішніших бізнесменів?

Рінат Ахметов, який з 1996 року є президентом Шахтаря, з величезною перевагою став бізнесменом, який у 2025 році заробив найбільше. Його активи принесли понад 843 мільярди гривень.

29-им у рейтингу став Геннадій Буткевич, якому належить житомирське Полісся – претендент на медалі цього сезону і дебютант єврокубків за підсумками минулого. Він став багатшим на 26 мільярдів гривень, що майже на чверть більше, ніж за попередній 2024-ий рік.

Топ-100 замкнув Олександр Герега, якому належить Епіцентр з Кам'янця-Подільського. Він зміг заробити майже 10 мільярдів гривень, в той час як клуб у першому в своїй історії сезоні в УПЛ бореться за те, щоб не потрапити у зону перехідних матчів.

А от Ігор Суркіс, якому належить переможець чемпіонату сезону 2024/2025 київське Динамо, випав за межі 150 найуспішніших. Його дохід – "лише" 7,5 мільярдів гривень.

