Раніше Ярмоленко стверджував, що влітку може завершити кар'єру гравця. За словами Суркіса у коментарі УПЛ.ТБ, рішення буде повністю за вінгером.

Що сказав Суркіс про майбутнє Ярмоленка?

Президент Динамо поки не може точно сказати, у якій ролі Андрій Ярмоленко наступного сезону буде у київському клубі: футболіста чи представника менеджменту.

Суркіс надав капітану карт-бланш у вирішенні власної долі. Андрій наразі проходить курси УЄФА та серйозно готується до роботи спортивним директором. Водночас президент жартує, що закінчувати з футболом рано, коли Ярмоленко забиває м'ячі п'ятою, як у надрезультативному матчі з Кривбасом.

Якщо він захоче, то гратиме далі. Ярмоленко приносить команді користь. Може, він не може грати 90 хвилин, але навіть коли він на лаві запасних та в роздягальні – це дуже велика допомога тренеру. Чи буде у Ярмоленка рекорд за голами? У мене відчуття, що у найближчих матчах він його поб'є. Ще цього сезону,

– заявив Суркіс.

Скільки голів залишилося Ярмоленку до рекорду?

Після дублю у ворота Кривбаса у матчі, який став, за інформацією пресслужби УПЛ, найрезультативнішим в історії ліги, Андрій Ярмоленко має у своєму активі 121 гол в чемпіонаті України за весь час виступів.

Лише двоє гравців забивали більше: у Сергія Реброва 123 голи, у Максима Шацьких 124 результативних удари.

Андрій Ярмоленку 36 років, він повернувся у Динамо у 2023 році після тривалого періоду виступів у чемпіонатах Німеччини, Англії та ОАЕ.