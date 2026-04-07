Ярмоленко свого часу не встояв перед спокусою стати власником символу розкішного життя, який належав його експартнеру по команді Артему Мілевському, розповів сам гравець у ютуб-проєкті Дениса Бойка.

Яку помилку зробив Ярмоленко через Мілевського?

Будучи ще молодим гравцем, Андрій Ярмоленко загорівся бажанням стати схожим на відомого динамівського нападника, поціновувача дорогих речей та закладів Артема Мілевського.

Зробив помилку – купив Maserati. От і все життя на ній їжджу: я її ніколи не продам і нову не куплю. Буду їздити, поки колеса не повідпадають. У свій час стільки грошей витратив просто тому, що хотілося, бо така була тільки в Мілевського,

– нарікає Ярмоленко.

Йдеться про модель автівки Maserati Quattroporte Sport Gts білого кольору. Ярмоленко придбав її приблизно у 2011 році.



Maserati тієї ж моделі, що у Андрія Ярмоленка і Артема Мілевського / фото Сar and Bids

