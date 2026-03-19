Ярмоленку вистачило усього три хвилини, щоб відкрити рахунок у зустрічі. Це був його 119-ий точний удар в УПЛ, пише сайт Динамо.

Скільки голів Ярмоленку залишилося до рекорду?

Наразі Андрій Ярмоленко перебуває на третій сходинці у списку найкращих голеадорів в історії УПЛ.

Гол Ярмоленка у ворота Олександрії – дивіться відео:



Вінгер випередив Євгена Селезньова, у якого було 117 голів. Попереду лише Сергій Ребров, який забив свого часу 123 м'ячі (усі за Динамо), Максим Шацьких зі 124 взяттями воріт (окрім Динамо, виступав також за Арсенал, Чорноморець і Говерлу).

До кінця чемпіонату залишилося 9 матчів, і, якщо чутки про завершення кар'єри Ярмоленка правдиві, він має не так багато часу, щоб все ж перевершити двох інших легендарних динамівців.

Що сказав про гол Ярмоленка тренер Динамо?

Наставник киян Ігор Костюк після матчу в інтерв'ю УПЛ ТБ відзначив важливість результату понад особистими рекордами.

Гравці ставлять перемоги на перше місце. А голи – це майстерність. Якщо футболісти насамперед діють на команду, то це приносить результат,

– зазначив коуч Динамо.

Як Динамо виступає в УПЛ?