Ярмоленко хватило всего три минуты, чтобы открыть счет во встрече. Это был его 119-ый точный удар в УПЛ, пишет сайт Динамо.

Сколько голов Ярмоленко осталось до рекорда?

Сейчас Андрей Ярмоленко находится на третьей строчке в списке лучших голеадоров в истории УПЛ.

Вингер опередил Евгения Селезнева, у которого было 117 голов. Впереди лишь Сергей Ребров, который забил в свое время 123 мяча (все за Динамо), Максим Шацких со 124 взятиями ворот (кроме Динамо, выступал также за Арсенал, Черноморец и Говерлу).

До конца чемпионата осталось 9 матчей, и, если слухи о завершении карьеры Ярмоленко правдивы, он имеет не так много времени, чтобы все же превзойти двух других легендарных динамовцев.

Что сказал о голе Ярмоленко тренер Динамо?

Наставник киевлян Игорь Костюк после матча в интервью УПЛ ТВ отметил важность результата сверх личных рекордов.

Игроки ставят победы на первое место. А голы – это мастерство. Если футболисты прежде всего действуют на команду, то это приносит результат,

– отметил коуч Динамо.

Как Динамо выступает в УПЛ?