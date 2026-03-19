Тот матч на "Олимпийском" в Киеве 11 июня 2012 года остается одним из самых ярких событий украинского футбола. Накануне важнейшей встречи со шведами в отборе на Мундиаль 24 Канал предлагает взглянуть, где сейчас герои победы на старте Евро-2012.

Как сборная Украины победила Швецию на Евро-2012?

Матч со шведами стал не только дебютной победой Украины на Евро в первой игре финальной стадии, но и одним из крупнейших камбеков команды и настоящим бенефисом Андрея Шевченко.

После гола Златана Ибрагимовича на 52-ой минуте Украина ответила двумя результативными ударами главной звезды в истории украинского футбола. Дубль Шевченко стал его 47-ым и 48-ым голами за национальную команду – рекордными и последними, ведь после Евро нападающий завершил карьеру.



Андрей Шевченко в матче со Швецией на Евро-2012 / фото Getty Images

Где сейчас футболисты, которые одерживали победу над Швецией на Евро-2012?

Андрей Пятов: голкипер еще долгое время был основным в сборной и Шахтере, а окончательно завершил карьеру в 2023 году, имея более 100 матчей за национальную сборную. Сейчас он работает в тренерском штабе "горняков".

Евгений Селин: успел поиграть за немало украинских клубов, а также поездить в Грецию, Венгрию и на Кипр. Впоследствии подался в медиафутбол в команду IGNIS.

Евгений Хачеридиталантливого защитника Динамо судьба тоже покидала различными клубами, даже на любительском уровне. Последняя его профессиональная команда – одесский Черноморец в Первой лиге.

Тарас Михалик: с Динамо воспитанника волынского футбола забросило в московский Локомотив – еще до начала войны на Донбассе и аннексии Крыма. Но даже так его переезд в Россию болельщики оценивали негативно. В конце концов Михалик перезапустил тренерскую карьеру, присоединившись к Колосу.

Олег Гусевхавбек, которого в сборной Олега Блохина использовали как флангового защитника, получил славу настоящего "динамовского сердца". Он продолжает работу в структуре столичного клуба советником президента даже после того, как прекратил работу ассистентом главного тренера.

Анатолий Тимощукглавный предатель в украинском футболе, поставивший финансовые интересы в Зените выше, чем любые чувства к Родине. Из-за отказа хоть как-то осудить российскую агрессию и дальнейшее пребывание в РФ Тимощука было лишено всех званий и достижений и вычеркнуто из списка футболистов сборной Украины, а его рекорд по количеству сыгранных матчей аннулирован.



Анатолий Тимощук в сборной Украины / фото УАФ

Сергей Назаренкохавбек никогда не был особенно активным в публичной жизни, поэтому и после завершения карьеры игрока редко появляется в заголовках прессы. Последним известным местом его работы была система житомирского Полесья.

Евгений Коноплянкаодин из самых талантливых украинских игроков поколения "десятых" лет, который получил печальную славу "потерянной звезды". Ни в Севилье, ни в Шальке вингер так и не смог достичь прогресса. Возвращение в Украину в Шахтер тоже не стало желанным обновлением карьеры. Сейчас Коноплянка живет в Португалии, на Родину возвращаться не собирается и занимается агентской и медиафутбольной деятельностью.

Андрей Воронин: еще один известный украинский футболистеще один известный украинский футболист, который не связывает свою нынешнюю жизнь с родной страной. Но хотя бы выехал из России и прекратил там работать после полномасштабного вторжения. Бывший нападающий сейчас не ведет публичной жизни, а его инстаграм буквально заброшен.

Андрей Ярмоленкоединственный из всего состава, кто до сих пор играет в футбол на высоком уровне. Легенда Динамо выступал в Бундеслиге и АПЛ, но в конце концов вернулся домой. Был близок к тому, чтобы превзойти рекорд Андрея Шевченко по голам в главной команде, но перестал вызываться в эпоху Сергея Реброва.

Андрей Шевченкопрезидент Украинской ассоциации футбола, а в прошлом – тренер, который вывел сборную Украины на Евро-2020 с первого места в отборочной группе, а затем достиг четвертьфинала (кстати, снова обыграв шведов).

Запасные

Руслан Ротань: капитан Днепра, который вышел в финал Лиги Европы в 2015 году, а впоследствии успешный тренер, который не только впервые в истории вывел украинскую сборную на Олимпийские игры, но еще и смог выиграть с Александрией серебряные медали УПЛ.

Марко Девичпервый натурализованный игрок в истории украинской команды, который после успешных выступлений за Металлист и короткого вояжа в Шахтер почему-то перебрался в Россию уже после начала войны на Донбассе. А потом слонялся клубами из Лихтенштейна, Сербии и Азербайджана. Сейчас не ведет публичной жизни.

Артем Милевскийеще одна звезда, которая не раскрыла полностью своего потенциала. Зато стал героем множества историй о разгульном образе жизни и своих особых дружеских отношениях с "кентом" Александром Алиевым. Сейчас Милевский живет в Киеве и порой комментирует события в украинском футболе и вне его.