Хотя переезд в Россию в карьере Михалика произошел до аннексии Крыма и начала войны на Донбассе, за ним все же закрепилось негативное реноме "заробитчанина". О его взлетах и падениях рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Конфликтовал с Ярмоленко и со скандалом развелся с женой: тайны жизни Шовковского

Чем Михалик заработал авторитет в Динамо и сборной?

Уроженец Волыни, как указано в Википедии, является одним из немногих в футболе дипломированных спортсменов: он учился в ПТУ, а затем окончил и Институт физической культуры Волынского национального университета.

В Динамо Михалик попал в 2005 году и уже за сезон смог закрепить за собой статус основного. Ему удавалось хорошо подстроиться под любого тренера: менял амплуа с опорника на защитника, забивал важные мячи (например, дубль в ворота Шахтера в матче за Суперкубок – 2007).



Тарас Михалик в матче с Металлистом / Фото ФК Динамо

Тренеры, с которыми я работал в киевском Динамо – Демьяненко, Сабо, Лужный, Семин, Газзаев и Блохин. Со всеми мы нормально сработались и находили взаимопонимание, с кем-то больше, с кем-то меньше... Все они внесли свой вклад в мое становление как игрока,

– позже вспоминал Тарас в интервью сайту Динамо.

Портал Transfermarkt в 2010 году оценивал трансферную стоимость Михалика в 7 миллионов евро – это был один из лучших показателей среди динамовцев, и украинцев во внутреннем чемпионате в целом. Способствовали этому и стабильные и надежные выступления Тараса за национальную сборную: со времени дебюта в 2006 году он сыграл в сине-желтой футболке 32 поединка.

Как из любимца фанатов Михалик стал для некоторых предателем?

У меня с болельщиками всегда были теплые, уважительные, я бы сказал, дружеские отношения, как и у них со мной. Поэтому, думаю, им не за что на меня обижаться или держать зло,

– говорил Тарас Михалик в интервью пресс-службе Динамо, покидая клуб.

Это действительно было так: ультрас киевлян считали игрока "своим парнем", он часто сидел на фанатской трибуне стадиона имени В. Лобановского, когда не мог сам помочь команде.



Тарас Михалик / Фото Локомотива

Решение перейти в московский Локомотив в 2013 году не воспринималось как предательство. Однако аннексия Крыма и вторжение россиян на Донбасс все изменили: герой болельщиков не оставил страну-агрессора, а в 2016 году еще и продлил контракт, мотивируя это финансовыми аспектами, как писал тогда "Обозреватель".

Что произошло в жизни Михалика после московского вояжа?

В Украину Тарас вернулся только в 2019 году, решив завершить профессиональную карьеру на малой родине, в Волыни. Там попробовал себя и в роли тренера, но ненадолго. Впоследствии мог больше времени посвятить семье и любимым хобби – охоте и рыбалке.



Тарас Михалик на тренировке Колоса / Фото ФК Колос

Но в 2025 году Михалик решился на футбольную перезагрузку: ковалевский Колос в Instagram анонсировал возвращение экс-игрока к тренерской деятельности в роли ассистента Руслана Костышина.

Кроме этого, экс-футболист немало привлекается медиа в роли эксперта. Комментирует чаще всего, что неудивительно, выступления киевского Динамо.