Легенда Динамо за свою карьеру добыл немало трофеев, будучи верным лишь киевскому клубу. Что известно о выдающемся голкипере и тренере "бело-синих", интересные факты из жизни, его достижения, а также, где он сейчас – рассказывает 24 канал.

Как сложилась карьера Шовковского?

Как говорится в статье на Википедии, Шовковский родился в Киеве. 2 января 2026 года легендарный украинский футболист и тренер празднует 51-й день рождения.

В 1982 году он начал заниматься футболом в Чайке, а через год перешел в ДЮСШ Динамо. В 1985 году будущая звезда киевского клуба с приходом нового тренера Анатолия Крощенко стал вратарем и капитаном детской команды "бело-синих".

Несмотря на то, что Шовковский был воспитанником Динамо, во взрослом футболе первый матчи он сыграл за киевский ЦСКА. Уже через полгода в составе "армейцев" голкипер подписал контракт с Динамо.

В 1997 году к "бело-синим" вернулся Валерий Лобановский. Шовковский отмечал, что легендарный тренер сыграл важную роль в его карьере.

Валерий Васильевич мне всегда говорил: вратарь на поле, чтобы выручать. Не стоять и просто ловить мячи, а выручать,

– вспоминал Шовковский.

В том сезоне киевляне наделали шума в Европе, поиздевавшись над Барселоной (3:0) в очном противостоянии. Также динамовцы смогли выиграть внутренний чемпионат и кубок страны.

В 2002 году Шовковский выбыл на полтора года из-за травмы спины, которая могла поставить крест на его карьере. В конце концов легенда Динамо вернулся, став капитаном киевского клуба и безоговорочно основным вратарем.

Какие трофеи выиграл Шовковский с Динамо? Вратарь вместе с киевским клубом становился 14-кратным чемпионом Украины, 10 раз торжествовал в национальном Кубке и 5 раз выигрывал Суперкубок страны.

В 2016 году Шовковский завершил игровую карьеру. За более чем 20 лет в составе "бело-синих" он провел 636 матчей в официальных турнирах.

Как Шовковский выступал в сборной Украины?

В сезоне 1998 – 1999 он стал незаменимым вратарем в национальной команде. Однако в матче плей-офф отбора на Евро-2000 против Словении Шовковский допустил ужасную ошибку, которая стоила сборной выхода на турнир.

На 75-й минуте противостояния он вышел слишком далеко и отдал пас на соперника, который перебросил мяч через голкипера и забил гол в пустые ворота (2:1). Шовковский получил шквал критики, а его игра побледнела.

Шовковский в сборной Украины / Фото УАФ

В отборе на чемпионат мира 2002 года вратарь Динамо пропустил гол в домашнем матче с Уэльсом. После этого пропущенного мяча голкипера киевлян "обвиняли почти во всех смертных грехах".

Причина в том, что в первом матче команды сыграли 0:0. А во второй игре этот гол стал единственным в противостоянии и лишил сборную Украины путевки на желанный чемпионат мира 2002 года.

Однако после удачных выступлений за киевский клуб в сезоне 2004 – 2005 Шовковский снова стал основным вратарем сборной Украины. Кроме того, он был соучастником исторического выхода национальной команды на чемпионат мира 2006 года.

В Германии подопечные Олега Блохина смогли порадовать болельщиков. Сначала "сине-желтые" вышли в 1/8 финала, где в серии пенальти переиграли Швейцарию, а Шовковский не пропустил ни одного 11-метрового.

Остановилась сборная Украины в четвертьфинале турнира, уступив Италии, которая в итоге выиграла мундиаль.

Чем занимался Шовковский после завершения карьеры?

В 2016 году Андрей Шевченко возглавил сборную Украины после ухода Михаила Фоменко. Через два года Шовковский, который был только в начале тренерской карьеры, присоединился к штабу нового наставника "сине-желтых".

Вместе они смогли вывести национальную команду на Евро-2020 с первого места в группе с тогдашними чемпионами Европы – Португалией. Позже Шовковский получил тренерский диплом категории PRO от УЕФА.

Шовковский в сборной Украины / Фото УАФ

Также легенда Динамо в октябре 2020 года баллотировался в депутаты городского совета Киева, от партии УДАР Виталия Кличко. В 2021 году Шевченко во главе сборной сменил Александр Петраков, а Шовковский остался единственным в национальной команде из прошлого тренерского штаба.

Впоследствии бывший голкипер Динамо начал работать в тренерском штабе Мирчи Луческу, который возглавил киевский клуб. В ноябре 2023 года румынский наставник ушел в отставку, а Шовковского назначили исполняющим обязанности главного тренера.

В декабре 2023 года после успехов в матчах чемпионата Украины он полноценно возглавил Динамо.

Как сложилась тренерская карьера Шовковского в Динамо?

Шовковский принял Динамо в середине сезона 2023 – 2024 и смог привести "бело-синих" к серебряным медалям. Следующая кампания началась для киевлян с квалификации в Лиге чемпионов.

Однако киевляне не смогли попасть на турнир, уступив Зальцбургу в плей-офф отбора. В результате "бело-синие" оказались в основном этапе Лиги Европы, который с треском провалили, выиграв лишь один матч из восьми.

Зато на внутренней арене киевляне смогли дойти до финала Кубка Украины, а также стали чемпионами страны, не потерпев ни одного поражения.

Шовковский привел Динамо к чемпионству / Фото киевского клуба

Сезон 2024/2025 стал последним для Шовковского во главе Динамо. Киевляне сначала вылетели из отбора в Лигу чемпионов, проиграв Пафосу, а затем уступили Маккаби Тель-Авив в квалификации к Лиге Европы и оказались в Лиге конференций.

В чемпионате Украины у "бело-синих" демонстрировали не лучшие результаты. Они стартовали в новом сезоне УПЛ с четырех побед подряд, но резко сбавили обороты, выиграв лишь в одном из девяти матчей.

Позже киевляне вообще установили антирекорд клуба в элитном дивизионе страны, проиграв в четырех матчах подряд. Ухудшилась ситуация и в раздевалке, а СМИ начали разносить слухи о конфликте Шовковского с лидером команды Андреем Ярмоленко.

Шовковский с Ярмоленко / Фото киевского клуба

В клубе решили не выносить ссору на всеобщее обозрение, а футболист отрицал любой конфликт с главным тренером. Зато Шовковский избегал прямых ответов, например, как на пресс-конференции после матча против Металлиста 1925, он высказался об отсутствии Ярмоленко в заявке.

Это надо спросить у самого Андрея. После матча с Кристал Пэлес он подошел, сказал, что у него семейные проблемы, и вынужденно покинул расположение команды. Детали мне неизвестны. Хотя, на мой взгляд, это странно,

– высказался Шовковский.

Отметим, что в конце концов результаты Динамо не улучшились, а у Шовковского уволили в конце ноября 2025 года после поражения от Омонии (2:0) в Лиге конференций. На его место руководство киевлян назначило Игоря Костюка из U-19.

Где Шовковский после увольнения из Динамо?

По информации журналиста Игоря Цыганика, сейчас бывший тренер киевского клуба находится в творческом отпуске. Известно, что Шовковский намерен остаться в структуре Динамо.

По словам блогера, пока неизвестно, какую должность будет занимать экс-тренер киевлян и чем может быть полезен для родного клуба, ведь это должно соответствовать его амбициям и намерениям руководства "бело-синих".

Что известно о личной жизни Шовковского?

Легенда киевского Динамо за свой 51 год был трижды женат – первой женой Шовковского была Власта Фирсова, от которой у него есть сын Владислав. Супруги развелись в 2001 году.

Второй раз экс-вратарь и тренер киевлян женился в 2005 году на дизайнере Ольге Аленовой которая родила СаШо дочь Александру. В 2015 году они расторгли брак.

Шовковский и Аленова / Фото Vogue UA

Развод футболиста и дизайнера не обошелся без скандала. Легенда Динамо обращался в полицию с заявлением об исчезновении дочери и с просьбой установить ее местонахождение.

Как передавал ТСН, в то же время бывшая теща обвинила Шовковского в налете. По словам матери Аленовой, он приехал с неизвестными людьми в ее дом в селе Октябрьское Бориспольского района, чтобы вывезти собственные вещи.

Однако недвижимость находилась в общей собственности экс-супругов, поэтому он имел полное право зайти внутрь. Впоследствии о ситуации высказался адвокат экс-супруги СаШо.

Процесс расторжения брака завершен, стороны официально не являются супругами, однако, к сожалению все еще есть несколько вопросов. В частности, в суде рассматривается вопрос о взыскании алиментов с Александра Владимировича и вопрос о разделе совместно нажитого имущества. Этот дом принадлежит экс-супругам в равных частях,

– сказал адвокат Аленовой.

Относительно дочери Шовковского, то оказалось, что она в то время находилась на в Италии вместе с мамой на отдыхе.

После развода Шовковский вскоре женился в третий раз и уже десять лет живет в счастливом браке с Мариной Кутеповой. Однако пока у пары нет общих детей.

Другие интересные факты о Шовковском