Однако в один момент Несмачный полностью изменился и стал свидетелем Иеговы. Что известно об одном из лучших футболистов в истории Динамо и сборной Украины – рассказывает 24 канал.

Что известно о карьере Несмачного?

Как говорится в статье на Википедии, Несмачный родился 28 февраля 1979 года в Брянске (Россия). Однако в два года он вместе с родителями перебрался в Крым, где начал заниматься футболом в Симферопольском училище Олимпийского резерва.

Впоследствии футболист перебрался в Киев, где начал карьеру в Динамо. Зато родители футболиста поселились в Крыму. В интервью сайту Динамо защитник рассказывал о том, почему родные не захотели вместе с ним переезжать с полуострова в столицу.

Уже не раз предлагал переехать в Киев, но об этом и слушать не хотят. Говорят, что столичная жизнь – не для них. В Крыму имеют собственный дом. Мама любит возиться на огороде. Говорит: "Выхожу во двор – сердце радуется: поют персики, вишни, черешни, абрикосы. Вокруг тихо, спокойно". К тому же, там у них много друзей, знакомых,

– рассказывал в 2003 году Несмачный.

В 16 лет Андрея пригласили в Динамо, где сначала футболист играл преимущественно в резервных командах столичного клуба. В основном составе "бело-синих" он дебютировал 18 июня 1998 года в матче против донецкого Металлурга в чемпионате Украины.



Несмачный в Динамо / Фото киевского клуба

Несмачного считали одним из сильнейших левых защитников в истории украинского футбола. Он был безоговорочным игроком основного состава в сборной Украины.

Интересно, что футболист мог перейти в английский Блэкберн, но его трансфер на "Туманный Альбион" сорвался. В интервью "Бомбардиру" он рассказал, что "риверсайдцы" хотели заплатить 2,5 миллиона евро, тогда как президент Динамо Игорь Суркис хотел получить 4 миллиона евро.

Что Несмачный выиграл с Динамо? В составе киевского клуба футболист стал семикратным чемпионом Украины и пятикратным обладателем национального Кубка. Также он выигрывал Суперкубок страны.

В 2009 году он покинул сборную Украины, подчеркнув, что хочет больше времени посвящать семье, а также сосредоточиться на игре за Динамо. В 2011 году защитник завершил карьеру футболиста.

Интересно, что после завершения карьеры в Динамо Несмачному предлагали работать в структуре киевского клуба, но он отказался. Об этом экс-защитник рассказал в интервью "Бомбардиру".

Честь и уважение легендам и людям, которые делали славу Динамо, но быть футболистом и функционером – разные вещи. Просто сидеть, когда от меня ничего не будет зависеть – не люблю я быть на побегушках. Хочется что-то внести свое, а для этого нужны знания. Я готов учиться и сделать что-то полезное для команды, а просто отбывать номер, получать зарплату и просиживать место в офисе – это не для меня,

– объяснял экс-футболист.

Как Несмачный стал свидетелем Иеговы?

Александр Алиев, бывший партнер Несмачного по Динамо, на шоу ютуб-канала Футбольный диван рассказал о том, как в свое время кардинально изменился его одноклубник.

Экс-футболист рассказал, что динамовцы всегда громко отдыхали и гуляли, в том числе был и Несмачный, который не пропускал ни одной вечеринки. Однако в один момент защитник киевлян полностью изменился.

Андрей Несмачный / Фото из открытых источников

По словам Алиева, Несмачный стал свидетелем Иеговы, о чем партнеры по команде узнали во время его дня рождения.

Как-то была ситуация: мы пришли с Милевским. Перед тренировкой раздеваемся, я подхожу и говорю: "Андрюха, с днем рождения". Он так на меня посмотрел... Тема тоже: "С днем рождения". А он говорит: "Да обычный день, что... У меня никакого дня рождения нет". Мы сначала не поняли. Раньше он всегда праздновал, ездили где-то, отмечали... А он: "Да это обычный день и все,

– рассказал Алиев.

Также ведущие программы припомнили, что Несмачный открестился от своих достижений в футболе. Более того, он говорил о том, что футбол, деньги и слава были искушением сатаны, но Иегова открыл ему глаза.

К слову. Свидетели Иеговы не празднуют общепринятых праздников, таких как Рождество, Пасха (кроме Поминовения смерти Иисуса), Новый год, дни рождения и другие, поскольку считают их языческими или такими, что не основываются на Библии.

Позже в интервью "Бомбардиру" он рассказал о том, что его слова были вырваны из контекста.

Я не жалею, что играл в футбол. Эти слова были вырваны из контекста. У человека с определенного времени меняется мировоззрение, точка зрения на некоторые вопросы. Когда случилось то интервью, люди сразу начали говорить, вот, Суркиса обозвал сатаной. Было много трактовок. Людям нужна сенсация. Я не фанатик, не аскет. Я нормальный человек,

– рассказывал Несмачный.

Отметим, что Артем Милевский также на одном из стримов на своем ютуб-канале "Миля" припоминал то, что левый защитник стал свидетелем Иеговы.

"У него кожанка была крутая, а ездил на "цешке" (Mercedes-Benz C-Class – 24 канал) и это было тогда чрезвычайно. Он так выступал серьезно. И в один день это все изменилось и Несмачный, когда пришел Юрий Павлович Семин, пошел в свидетели Иеговы. Есть такая секта, в которой люди не отмечают праздники, не выпивают.В один прекрасный момент он поменялся. Все не понимали, что с Андрюхой", – поделился Милевский.

Какое хобби у Несмачного?

Экс-динамовец в интервью сайту Динамо рассказывал о своих хобби. Он признался, что в детстве коллекционировал различные значки и обертки, а также любит сидеть у озера или реки с удочкой.

"В детстве коллекционировал значки, обертки из-под "Хубель-гума" и "Бомби-бома". Сейчас что-то конкретное назвать трудно. Люблю посидеть с удочкой возле реки или озера, хотя я не являюсь заядлым рыбаком. Нравится играть в бильярд. А самое большое хобби – это общение с друзьями, – поделился Несмачный.

Что Несмачный говорил об аннексии Крыма?

Экс-футболист Динамо сделал неоднозначное заявление об аннексии Крыма, рассказывая о том, как чувствуют себя его родные на оккупированном полуострове.

Нормально, спокойно. Главное, что нет войны, нет того, что происходит на Донбассе. Это главное. Пусть будет так, а чем то, что происходит на Востоке Украины,

– цитирует Несмачного 1927.kiev.ua.

Что известно о личной жизни Несмачного?

Несмачный ведет довольно тайную жизнь и почти не появляется в публичном пространстве. По информации Football Ukraine, бывший футболист имеет жену Ольгу, с которой познакомился в одном из ночных клубов Киева.



Несмачный с женой Ольгой / Фото с сайта Динамо

Также известно, что после завершения карьеры экс-динамовец начал работать на телевидении. В свое время бывший левый защитник был экспертом в программе "Профутбол" на канале "2+2".

Отметим, что после интервью с Несмачным журналист Роман Бебех выложил в социальных сетях фото с бывшим динамовцем, показав, как экс-футболист выглядит после завершения карьеры.



Мандзюк, Несмачный и Бебех / Фото из социальных сетей журналиста

