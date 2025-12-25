Одним из них был сербский футболист Милош Нинкович. Что известно о карьере, интересные факты из жизни и где сейчас бывший полузащитник киевского клуба – рассказывает 24 канал.

Читайте также Украинский клуб выступил с заявлением о переходе Ярмоленко

Как сложилась карьера Нинковича?

Как говорится в статье на Википедии, Нинкович празднует 41-летие 25 декабря 2025 года. Свою карьеру он начал в академии футбольного клуба Чукарички в одном из районов Белграда (Сербия), поскольку секция была неподалеку от его дома.

В возрасте 16 лет полузащитника приглашал Ювентус, но он отказался, ведь считал, что не сможет позже заиграть в основном составе "старой сеньоры". В возрасте 17 лет Нинкович дебютировал за Чукарички в матче против Црвены Звезды.

Впоследствии 19-летний футболист получил приглашение в Динамо и уже 1 июня 2004 года он присоединился к киевскому клубу. В начале карьеры в Украине полузащитнику было сложно – адаптация в новой команде и стране заняла примерно полгода.

Милош Нинкович в Динамо / Фото киевского клуба

Лишь 11 ноября 2004 года Нинкович вышел на замену в матче чемпионата Украины между Динамо и Оболонью, который завершился разгромной победой "бело-синих" – 7:0.

Закрепиться в основе сербскому футболисту долгое время не удавалось – первые два сезона в Динамо он преимущественно играл за вторую команду киевлян.

Однако в конце 2007 года Нинкович в конце концов стал стабильным игроком основного состава, после прихода на тренерский мостик Юрия Семина. В 2011 году серб заключил новый контракт с киевлянами на два года.

Что Нинкович выиграл с Динамо? Сербский футболист в составе киевского клуба дважды становился чемпионом Украины и трижды выигрывал Кубок страны. Кроме того, он пять раз торжествовал в Суперкубке Украины.

В декабре 2012 года Игорь Суркис сообщил, что Нинкович стал полноправным игроком Црвены Звезды. Однако один сезон сербский футболист провел на правах аренды во французском Эвиане.

Полузащитник с теплом вспоминал годы проведенные в киевском клубе. Он заявил, что 9 сезонов в коллективе из столицы Украины были лучшими в его карьере, отметив, что Динамо для него – это "Барселона Восточной Европы".

Если бы не Динамо, я никогда бы не сыграл в Лиге чемпионов и не попал на чемпионат мира. Первый самый памятный момент – это подписание контракта. В 19 лет оказаться в Динамо это что-то фантастическое. Второе – участие в ЛЧ и матчи против таких команд как Барселона, Интер и Манчестер Юнайтед. Третье – знакомство с Андреем Шевченко, который для меня был лучшим нападающим за последние двадцать лет, – цитирует Нинковича 1927.kiev.ua.

Интересно, что Нинковичу во время карьеры в Динамо предлагали украинский паспорт, писало издание Football.ua. Однако футболист решил оставить гражданство Сербии, отказавшись от предложения.

Что известно о карьере Нинковича после Динамо?

В 2015 году сербский футболист перебрался в Австралию, где подписал контракт с местным Сиднеем. В новой команде Нинкович стал настоящей звездой и любимцем фанатов.

Милош Нинкович в Сиднее / Фото австралийского клуба

В 2024 году он объявил о завершении карьеры. В Сиднее серб провел 207 матчей, в которых забил 33 гола и отдал 32 результативные передачи, а также становился обладателем Кубка Австралии.

Где сейчас Нинкович после завершения карьеры?

По информации SBS News, в 2022 году сербский футболист сменил гражданство на австралийское, ведь он заявил о том, что хочет остаться в стране после завершения карьеры, что и сделал.

Я хочу завершить здесь свою карьеру, возможно, остаться жить здесь после выхода на пенсию,

– говорил Нинкович.

Также в его планах было создать футбольную академию в Сиднее вместе со своим другом Мишей Радовичем, если получит паспорт Австралии. Однако пока неизвестно, воплотил ли футболист идею в жизнь.

Недавно на официальной странице сборной Австралии по сокки в фейсбук, что бывший футболист присоединился к национальной команде страны по этому виду спорта – он выступил на чемпионате мира, который проходил с 28 ноября по 8 декабря 2025 года.

К слову. Сокка является разновидностью игры в футбол в формате 6 на 6. Игра длится 2 тайма по 25 минут.

Мундиаль состоялся в мексиканском городе Канкун. Австралия смогла квалифицироваться в плей-офф турнира, но уступила Чехии в 1/8 финала и завершила выступления на соревнованиях.