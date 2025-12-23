Однако в последнее время появились слухи о возможном его трансфере в Актобе, а также возвращении в родной город, где его ждут в Чернигове, который выступает в Первой лиге. Генеральный директор этого украинского клуба Николай Синица высказался относительно возможного перехода вингера "бело-синих, сообщает 24 Канал со ссылкой на SportArena.

Может ли Ярмоленко вернуться в Чернигов?

Все начиналось с обычного шутливого сообщения в инстаграме. В нем черниговский клуб спросил у болельщиков о возможном возвращении Ярмоленко в родной город.

В комментариях сам футболист отреагировал фразой "Я еду", а впоследствии черниговцы сделали футболку с седьмым номером, отметив, что пора возвращаться домой. После этого история начала приобретать более серьезную форму.

Гендиректор черниговцев рассказал, действительно ли такой камбэк возможен. Он заявил, что не исключает такой возможности и из этого могла бы получиться красивая история.

В каждой шутке есть доля правды. Мы с большим уважением относимся к Андрею – как к футболисту и как к человеку. Нас объединяет любовь к Чернигову. Он много делает для города, часто без публичности. Такой игрок мог бы дать Чернигову очень много и помочь выйти на новый уровень развития. Для Андрея это могла бы быть красивая и символическая история,

– заявил Синица.

Он добавил, что человек с таким опытом и авторитетом был бы очень полезным. Поэтому Андрею всегда рады будут – в роли игрока или менеджера.

"Он мог бы помогать на разных уровнях – в развитии команды, работе с молодежью, стратегическом планировании. И как игрок, и как менеджер. Мы точно смогли бы найти общий язык", – подытожил гендиректор Чернигова.

К слову. Что касается Актобе, то сам Ярмоленко отреагировал на эти слухи. Он озвучил свою позицию во время разговора по телефону с казахстанским журналистом.

Отметим, что Андрей все еще может стать лучшим бомбардиром в истории УПЛ. Сейчас его отделяет от лидера восемь результативных ударов.

Что известно о карьере Ярмоленко?