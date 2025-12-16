Речь идет о бомбардирском рекорде УПЛ. 36-летний вингер киевского клуба уже имеет за своей спиной 116 голов. Для такого голевого показателя Андрею Ярмоленко понадобилось 275 матчей, информирует 24 Канал.

Сколько Ярмоленко до бомбардирского рекорда УПЛ?

До рекорда бывшего динамовца Максима Шацких Ярмоленко еще нужно забить не так много – всего 8 голов. А чтобы стать полноценным лидером осталось забить 9 голов. Шацких наколотил 124 мяча за 340 игр. Интересно, что главный тренер сборной Украины Сергей Ребров забил лишь на один гол меньше, чем лидер рейтинга – 123 в 259-ти поединках.

Сейчас Ярмоленко занимает 4-е место в бомбардирском рейтинге УПЛ. Его ближайшей целью является Евгений Селезнев, у которого 117 мячей в 257-ми матчах.

Также в топ-10 рейтинга входят Андрей Воробей (105), Александр Гладкий (97), Жуниор Мораес (97), Александр Гайдаш (95), Марко Девич (90) и Сергей Мизин (90).

К слову. Недавно опытный футболист киевлян вошел в топ-5 лучших бомбардиров украинских клубов в истории еврокубков. На счету Ярмоленко 24 результативных удара.

Какая статистика Ярмоленко в сезоне 2025 – 2026?

В текущем сезоне вингер Динамо принял участие в 19-ти матчах киевлян во всех турнирах, в которых забил 4 гола.

В текущей бомбардирской гонке Ярмоленко идет аж на 39-м месте, забив 2 мяча в УПЛ.

Также в пассиве Андрея три желтые карточки.

В общем Ярмоленко провел на поле 947 игровых минут (данные Transfermarkt).

Как Динамо завершило первую часть сезона?

После 16-ти туров киевляне идут на 4-м месте, набрав 26 баллов. Отставание от лидера, которым неожиданно является черкасское ЛНЗ, составляет 9 очков.

Игорь Костюк улучшил позицию киевского клуба в турнирной таблице после увольнения Александра Шовковского. В крайнем туре "бело-синие" разгромили дома ровенский Верес 3:0.

До конца 2025 года у киевлян остался лишь один матч. 18 декабря Динамо сыграет против армянского Ноаха в рамках 6-го тура Лиги конференций. Динамовцы с 3 баллами занимает лишь 28-е место, а это вне зоны выхода в плей-офф.