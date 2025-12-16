Мова йде про бомбардирський рекорд УПЛ. 36-річний вінгер київського клубу вже має за своєю спиною 116 голів. Для такого гольового показника Андрію Ярмоленку знадобилось 275 матчів, інформує 24 Канал.

Варто побачити З дитинства марив футболом: архівні фото юного Ярмоленка, який став легендою Динамо

Скільки Ярмоленку до бомбардирського рекорду УПЛ?

До рекорду колишнього динамівця Максима Шацьких Ярмоленку ще потрібно забити не так багато – лише 8 голів. А щоб стати повноцінним лідером лишилось забити 9 голів. Шацьких наколотив 124 м'ячі за 340 ігор. Цікаво, що головний тренер збірної України Сергій Ребров забив лише на один гол менше, аніж лідер рейтингу – 123 у 259-ти поєдинках.

Наразі Ярмоленко посідає 4-те місце у бомбардирському рейтингу УПЛ. Його найближчою ціллю є Євген Селезньов, у якого 117 м'ячів у 257-ми матчах.

Також у топ-10 рейтингу входять Андрій Воробей (105), Олександр Гладкий (97), Жуніор Мораес (97), Олександр Гайдаш (95), Марко Девіч (90) та Сергій Мізін (90).

До слова. Нещодавно досвідчений футболіст киян увійшов у топ-5 найкращих бомбардирів українських клубів в історії єврокубків. На рахунку Ярмоленка 24 результативні удари.

Яка статистика Ярмоленка у сезоні 2025 – 2026?

У поточному сезоні вінгер Динамо взяв участь у 19-ти матчах киян в усіх турнірах, у яких забив 4 голи.

У поточних бомбардирських перегонах Ярмоленко йде аж на 39-му місці, забивши 2 м'ячі в УПЛ.

Також у пасиві Андрія три жовті картки.

Загалом Ярмоленко провів на полі 947 ігрових хвилин (дані Transfermarkt).

Як Динамо завершило першу частину сезону?

Після 16-ти турів кияни йдуть на 4-му місці, набравши 26 балів. Відставання від лідера, яким несподівано є черкаське ЛНЗ, складає 9 очок.

Ігор Костюк покращив позицію київського клубу у турнірній таблиці після звільнення Олександра Шовковського. У крайньому турі "біло-сині" розгромили вдома рівненський Верес 3:0.

До кінця 2025 року у киян залишився лише один матч. 18 грудня Динамо зіграє проти вірменського Ноаха у рамках 6-го туру Ліги конференцій. Динамівці з 3 балами посідає лише 28-ме місце, а це поза зоною виходу у плей-оф.